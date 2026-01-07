Al borde del abismo: un turista arriesgó su vida por recuperar un sombrero en Cataratas

Un episodio tan insólito como peligroso tuvo lugar en uno de los paisajes naturales más imponentes del país. Un turista protagonizó una escena de alto riesgo en las Cataratas del Iguazú al traspasar las barandas de seguridad de la Garganta del Diablo con el objetivo de recuperar un sombrero que se le había volado. La maniobra fue registrada en video por otros visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas y preocupación.