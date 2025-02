Al kiosquero asesinado en Mar del Plata ya le habían disparado el año pasado: "Estamos solos"

Ese día, también un lunes por la tarde, dos delincuentes habían entrado a robar al kiosko donde además operaba la red de pagos RIPSA y la de la tarjeta SUBE.

Al contrario de como ocurrió hoy, en esa oportunidad uno de los ladrones le disparó a Velázquez con tan mala puntería que la bala dio contra unos paquetes de chicles, y el hombre tuvo tiempo de rociar a ambos delincuentes con gas pimienta.

Tras ese episodio, el kioskero habló con medios de Mar del Plata sobre la inseguridad que se vivía en la zona comercial.

kioskero mar del plata.mp4 Qué decía de la inseguridad el kioskero asesinado en Mar del Plata

"Esto me genera mucha impotencia, mucha bronca. Porque no es la primera vez que me pasa", comentó en ese entonces el kioskero sobre lo que describió como un dúo de dos hombres, uno de unos 35 años y el otro, de unos 25.

Mientras uno de los delincuentes le apuntaba con un revólver el otro daba vuelta el mostrador para reducir a Velázquez, pero él logró activar el gas pimienta antes de que pudieran herirlo.

"Este es el sexto robo que vamos sufriendo en el año y la verdad es que no está bueno esto. No nos sentimos seguros. Estamos solos", expresó Velázquez con entereza en abril del año pasado.

Menos de un año más tarde, vecinos de la zona comercial de Peralta Ramos Oeste se reunieron en la puerta del kiosko para ver cómo aparecía personal de la Policía Científica a hacer las pericias ordenadas por la fiscal María Constanza Mandagarán para esclarecer el asesinato de Velázquez.