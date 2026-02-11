El Gobierno se refirió a los incidentes frente al Congreso por la Reforma Laboral: "Izquierda cavernícola"
Javier Milei, Manuel Adorni y otros funcionarios se manifestaron en redes sociales tras pegarse a la pantalla para mirar la manifestación.
El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos de este miércoles ocurridos adentro y afuera del Congreso de la Nación: mientras en el Senado se empezó a tratar el proyecto de Reforma Laboral, un grupo de encapuchados irrumpió en la manifestación al otro lado de la avenida Entre Ríos y provocó la acción de la Policía Federal y Gendarmería.
"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", escribió airado el presidente Javier Milei, adoptando una vez más las siglas de su nuevo latiguillo, "Make Argentina Great Again", que emula a los Estados Unidos.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió imágenes obtenidas del canal TN en el que se ve lo que el funcionario describió como "la izquierda cavernícola".
A lo largo de la tarde quedó en evidencia que la primera plana del Gobierno estaba midiendo los efectos de la agenda oficialista en el Congreso.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también probó estar pegada a la pantalla de televisión en su mensaje de X, donde compartió clips de A24 y TN donde se ve la manifestación frente al Congreso y se intenta instalar la versión oficial de que el grupo de 15 encapuchados detectado más temprano forma parte de la columna de trabajadores en lucha.
"Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones", afirmó Monteoliva.
"Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley", señaló la funcionaria.
El ministro del Interior, Diego Santilli, opinó por su parte que "estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados", y aseguró al mostrar más imágenes prestadas de la televisión que "esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio."
Tal parece que las noticias de la represión frente al Congreso llegó al Senado, donde la líder de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, opinó que "el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza".
"La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y 'ganen' en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan", señaló la otrora Ministra de Seguridad, que dejó planteado el "protocolo anti piquete" que se aplicó este miércoles.
