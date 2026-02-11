El Gobierno se refirió a los incidentes frente al Congreso por la Reforma Laboral: "Izquierda cavernícola"

monteoliva congreso

"Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Estamos resguardando todas las imágenes y ya requerimos a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones", afirmó Monteoliva.

"Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos. Las van a pagar. Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley", señaló la funcionaria.

El ministro del Interior, Diego Santilli, opinó por su parte que "estos no son defensores de los trabajadores, son delincuentes organizados", y aseguró al mostrar más imágenes prestadas de la televisión que "esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio."

Tal parece que las noticias de la represión frente al Congreso llegó al Senado, donde la líder de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, opinó que "el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza".

"La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y 'ganen' en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan", señaló la otrora Ministra de Seguridad, que dejó planteado el "protocolo anti piquete" que se aplicó este miércoles.