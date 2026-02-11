Operativo fuera de control en Congreso: avanza camión hidrante contra los manifestantes

De este modo, la Policía respondió duramente con un camión hidrante y balas de goma que, por supuesto, impactan también en quienes han decidido protestar pacíficamente. En lo que, sin dudas, ya es un operativo desbordado, estas 15 personas -aproximadamente- protagonizan el episodio lamentable mientras dentro del recinto los senadores debaten el proyecto del gobierno de Javier Milei.