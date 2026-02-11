Operativo fuera de control en Congreso: avanza camión hidrante contra los manifestantes
En un nuevo capítulo de violencia entre la Policía y un grupo de manifestantes con deseos de enfrentamiento, ya hay al menos dos detenidos.
En medio de la manifestación en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se discute este miércoles en el Senado, un grupo de violentos se decidieron a empañar el verdadero motivo de la marcha e iniciaron un violento cruce con las fuerzas policiales.
De este modo, la Policía respondió duramente con un camión hidrante y balas de goma que, por supuesto, impactan también en quienes han decidido protestar pacíficamente. En lo que, sin dudas, ya es un operativo desbordado, estas 15 personas -aproximadamente- protagonizan el episodio lamentable mientras dentro del recinto los senadores debaten el proyecto del gobierno de Javier Milei.
Nota en desarrollo.-
