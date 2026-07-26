Una argentina pide ayuda para volver de Marruecos tras ser víctima de violencia de género

Luego de presentar la denuncia ante la Policía local y obtener una medida cautelar, el agresor violó la restricción de acercamiento a los tres días y volvió a atacarla en la vía pública. En ese momento, la denunciante descubrió que el sujeto era en realidad boxeador, lo que la obligó a trasladarse a otra ciudad para resguardar su integridad física.

En la actualidad, la artista no puede generar ingresos debido a la lesión lumbar y el estado de su licencia. Aunque las autoridades de la Embajada Argentina están al tanto de las actuaciones, los plazos burocráticos le impiden obtener una resolución inmediata. Frente a este contexto, requiere recaudar alrededor de tres millones de pesos para abonar el boleto aéreo, regresar a Neuquén y reencontrarse con su padre.

“No quiero ser una menos. Ya no puedo sostenerme más en este silencio”, manifestó al hacer público su pedido de auxilio en redes sociales, para luego concluir: “Vine a trabajar como hice toda la vida para ayudar a mi papá, no para que mi papá me tenga que ayudar a mí”. Luego de esto, cerró: “No me enorgullezco en lo absoluto de estar subiendo este video, pero mi vida estuvo en riesgo. Casi me matan y casi me matan en otro país. Lo único que quiero es volver a mi casa”.