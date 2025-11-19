Alarma en Formosa por rebrote de Covid-19: piden el uso del barbijo en lugares cerrados

Al 16 de noviembre de 2025, fecha en la que se publicó el parte oficial, no se registraban internaciones por Covid-19. Este dato indica que el brote es manejable, y que las precauciones de la población serán la clave para evitar más contagios.

Hospital Perón Formosa Formosa: mintió sobre el diagnóstico de Covid-19 de un joven en Instagram y ahora deberá indeminzarlo

Por ese motivo las autoridades reforzaron esta semana las advertencias sobre la efectividad del uso de barbijo en lugares públicos cerrados y la importancia de la ventilación cruzada. En general se pidió privilegiar los eventos al aire libre y con la menor cantidad de público posible.

Además se insistió en la importancia del lavado de manos con agua y jabón, o del uso de alcohol en gel, en su defecto. Y se pidió no compartir elementos personales como mate, tereré, botellas, bombillas, vasos; estornudar y toser en el pliegue interno del codo; usar pañuelos descartables y evitar la cercanía con personas que tienen síntomas respiratorios.