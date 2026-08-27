Alarma en Tucumán: un chico de 14 años llevó un arma al colegio y disparó en plena clase
Toda la secuencia quedó registrada en un video. El disparo impactó contra una pared del aula y no se registraron heridos.
Un alarmante episodio se registró en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y efectuó un disparo dentro del aula. Todo quedó registrado en un video grabado por sus compañeros.
El hecho ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 14.30, cuando los estudiantes estaban cursando una clase de historia dentro de la en Escuela Congreso, situada en la capital provincial.
De acuerdo con las primeras informaciones, el docente a cargo inicialmente confundió el fuerte estruendo de la detonación con la explosión de un petardo, pero luego comprobó que se trataba de un disparo: el balazo había impactado contra una de las paredes del aula.
Tras el hecho, el director del colegio alertó a las fuerzas de seguridad. Minutos más tarde, efectivos policiales de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en el colegio para iniciar las primeras actuaciones y poner a resguardo a los demás alumnos y docentes.
Los videos del joven con el arma: la carga y apunta
Los instantes previos al disparo quedaron registrados en dos videos filmados por sus propios compañeros. En las imágenes se observa al adolescente manipulando el arma de fuego e introduciendo las balas en el tambor para luego empuñarla y apuntar directamente hacia las piernas de otro alumno.
En otra secuencia, el adolescente vuelve a manipular el arma deslizando la corredera hacia atrás, momento en que se escucha el chasquido metálico, y hasta apunta contra hacia la cámara del celular que lo filmaba.
“¿Qué pasa si le meto un pistolazo ahí?”, se lo escucha decir mientras mantiene la pistola en alto y la blandea frente a la cámara.
El joven fue entregado a sus padres
El subjefe de la Policía de la Provincia de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, detalló que "el menor reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio". También confirmó que, tras ser identificado por las autoridades, el adolescente fue entregado a sus padres.
Por su parte, José Soria, vicedirector del colegio, destacó que “afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase tampoco”.
La medida de la escuela: "Acuerdo Escolar de Convivencia"
Respecto a las medidas que tomará la escuela, Soria anticipó que se aplicará el Acuerdo Escolar de Convivencia una vez que se resuelva la situación legal del estudiante.
“En este caso el protocolo solicita la intervención de la Justicia y de la Policía. El alumno hoy está con un proceso judicial. En la escuela, una vez que ese proceso judicial tenga resolución, vamos a trabajar con el Acuerdo Escolar de Convivencia que poseen todas las escuelas de la provincia", indicó el vicedirector, quien consideró que se trata de "una situación de gravedad".
“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal de la institución”, agregó.
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