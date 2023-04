Alberto Fernández, sobre la inflación: "El Gobierno trabaja para solucionarlo"

Sobre la situación económica, Fernández reconoció por otro lado "lo que cuesta ir al supermercado y pagar el alquiler", una problemática que el Estado nacional tiene por objetivo "resolver", aseguró; al tiempo que reivindicó el rol del Estado como la herramienta para trabajar por la "igualdad" social.

El mandatario hizo estas definiciones tras referirse a lo que significa la iniciativa que promueve de forma progresiva el acceso a la conectividad satelital y a los recursos digitales en los gobiernos locales, para lo cual la Nación invertirá 761.129.032 pesos, se informó oficialmente.

Luego reiteró la importancia del Estado y advirtió que otras fuerzas políticas piensan que "el Estado está de más".

Pidió entonces hacer una "reafirmación democrática todos los días" para "poner en valor la palabra del pueblo", lo que consiste, dijo, "no sólo en dejar hablar" a la sociedad sino "atender lo que el pueblo necesita".

Antes de las palabras del Presidente, el jefe de Gabinete recordó que fue en 2006 cuando el Gobierno de Néstor Kirchner envió al Congreso el proyecto para crear la empresa satelital Arsat y que la oposición en aquel momento preguntaba "qué se buscaba" con la iniciativa.

"Lo que buscábamos es todos los desafíos que fue tomando Arsat en este tiempo. Este es un buen momento para reivindicar las empresas del sector público, para entender que lo que no hace el Estado no lo hace nadie y cuando lo hacen es exclusivamente para concentrar el desarrollo económico del país, que es algo que no queremos", puntualizó Rossi.

Y planteó que el plan 'Mi Pueblo Conectado' fue posible por el trabajo en común de la propia Arsat junto a "la Secretaría de Innovación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa" para así llegar a "esas localidades, parajes algunos, donde el Estado tiene la obligación de darle un horizonte" a los ciudadanos.

Por su parte, De Pedro destacó a la empresa estatal que provee conectividad como "un emblema de la argentina" que sueña el peronismo.

Además, el titular de Interior elogió el trabajo realizado por la cartera que conduce al realizar el relevamiento que permitió identificar a los 377 pueblos que serán beneficiados por el programa presentado hoy.

"Es la primera vez que hay un registro de gobiernos locales que nos permite pensar políticas públicas. Para nosotros es un honor poder aportar herramientas que sirvan para planificar políticas públicas", detalló.

Durante la visita a Benavídez, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y el presidente de Arsat, Facundo Leal.

Fernández y De Pedro habían compartido una actividad por última vez el 16 de febrero, en ocasión de reunirse la mesa política del Frente de Todos en la sede del PJ de la calle Matheu, mientras que el 12 de diciembre de 2022 habían estado juntos en el escenario de Tecnópolis, para hacer el cierre del encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional.