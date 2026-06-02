Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 2 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con algunas neblinas matinales y buenas condiciones del clima en el AMBA
Para la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera otra jornada con buenas condiciones del clima, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas frescas de mañana pero templadas desde el mediodía.
De esta manera, el martes se presenta con neblinas matinales, con cielo mayormente nublado durante el día, tornándose parcialmente nublado en la noche; y con temperaturas de entre 9 y 15 grados.
Clima hoy: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El pronóstico extendido del SMN no tiene probabilidades de lluvias para los próximos días, y prevé un miércoles con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 10 y 16 grados.
El organismo nacional anticipa un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 grados de mínima y 17 de máxima.
Para cerrar la semana, el SMN espera que se mantenga la tendencia, con todavía cielo mayormente nublado para el viernes y un termómetro en ascenso, que rondará entre una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19.
El fin de semana, se presenta estable según el organismo, con un sábado nublado y con temperaturas de entre 15 y 18 grados; y un domingo con cielo mayormente nublado desde la tarde, una mínima de 11 grados y una máxima de 15.
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