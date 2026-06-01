Detuvieron en Retiro a un prófugo acusado de homicidio

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre el expediente por el cual era buscado ni sobre las circunstancias del hecho que originó el pedido de captura.

Imágenes sensibles: así se está internado Tomás Núñez, el acusado del femicidio de Noelia Rivero en Temperley

Tomás Adrián Núñez, el único imputado por el femicidio de Noelia Rivero, continúa internado bajo custodia policial en el Hospital Gandulfo tras haber intentado suicidarse luego de perpetrar el crimen.

El hombre de 30 años fue detenido el sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, en Temperley, donde la Policía encontró sin vida a su pareja, de la misma edad, con múltiples heridas de arma blanca.

De acuerdo con la investigación, Núñez se autolesionó con el mismo cuchillo que habría utilizado para cometer el femicidio. El acusado presentaba cortes en el cuello y en ambas muñecas cuando fue reducido por los efectivos que participaron del operativo.

cuchillo femicida

A raíz de esas lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado. Fuentes del caso indicaron que, hasta este lunes, se encontraba fuera de peligro y bajo custodia policial permanente.

La causa es investigada por la UFI N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género. Los investigadores aguardan la evolución médica del acusado para avanzar con las medidas judiciales correspondientes y tomarle declaración indagatoria.