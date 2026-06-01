Detuvieron en Retiro a un prófugo acusado de homicidio
El hombre, de 38 años, fue identificado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando intentó evitar el control.
Un hombre de 38 años que era intensamente buscado por la Justicia de Entre Ríos por una causa de "homicidio agravado por el vínculo" fue detenido en la terminal de ómnibus de Retiro, durante una verificación de rutina.
La detención se produjo este lunes en la terminal de ómnibus de Retiro, donde efectivos de la Comisaría Terminal de Ómnibus realizaban tareas de control y prevención. En ese contexto, los agentes identificaron al sospechoso y comprobaron que tenía un pedido de captura vigente.
De acuerdo con la información difundida, el hombre intentó evitar el control, una situación que llamó la atención de los efectivos y derivó en su identificación.
Al consultar sus datos en los sistemas de seguridad, se constató que sobre él pesaba una orden de captura vigente por una causa de homicidio agravado por el vínculo, requerida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Tras corroborar la vigencia de la medida judicial, se dispuso la detención del imputados y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias y será trasladado a Entre Ríos.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre el expediente por el cual era buscado ni sobre las circunstancias del hecho que originó el pedido de captura.
Imágenes sensibles: así se está internado Tomás Núñez, el acusado del femicidio de Noelia Rivero en Temperley
Tomás Adrián Núñez, el único imputado por el femicidio de Noelia Rivero, continúa internado bajo custodia policial en el Hospital Gandulfo tras haber intentado suicidarse luego de perpetrar el crimen.
El hombre de 30 años fue detenido el sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, en Temperley, donde la Policía encontró sin vida a su pareja, de la misma edad, con múltiples heridas de arma blanca.
De acuerdo con la investigación, Núñez se autolesionó con el mismo cuchillo que habría utilizado para cometer el femicidio. El acusado presentaba cortes en el cuello y en ambas muñecas cuando fue reducido por los efectivos que participaron del operativo.
A raíz de esas lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado. Fuentes del caso indicaron que, hasta este lunes, se encontraba fuera de peligro y bajo custodia policial permanente.
La causa es investigada por la UFI N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género. Los investigadores aguardan la evolución médica del acusado para avanzar con las medidas judiciales correspondientes y tomarle declaración indagatoria.
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