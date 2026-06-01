 Cuándo será el próximo feriado de junio: las claves y detalles de lo que viene

Cuándo será el feriado de junio

El próximo fin de semana largo de junio estará integrado por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio, jornada que fue establecida como feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes. En cambio, el Día de la Bandera no generará un descanso extendido este año, ya que el feriado del 20 de junio es inamovible y coincide con un sábado.