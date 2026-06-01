Cuándo será el próximo feriado de junio: las claves y detalles de lo que viene
Los feriados siguen marcando el calendario de junio y ya hay expectativa por el próximo fin de semana largo, que llegará pocos días después del descanso por el 25 de Mayo.
Los feriados continúan ofreciendo oportunidades de descanso en 2026 y, tras el asueto por la Revolución de Mayo, ya se acerca un nuevo fin de semana largo que permitirá a miles de argentinos planificar una escapada o disfrutar de unos días extra sin actividad laboral.
El próximo día no laborable estará vinculado a la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que se recuerda cada 17 de junio. Como este año la fecha cae miércoles, el Gobierno nacional decidió trasladar el feriado al lunes 15 de junio, generando así un fin de semana largo de tres días consecutivos.
Cuándo será el feriado de junio
El próximo fin de semana largo de junio estará integrado por el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio, jornada que fue establecida como feriado en homenaje a Martín Miguel de Güemes. En cambio, el Día de la Bandera no generará un descanso extendido este año, ya que el feriado del 20 de junio es inamovible y coincide con un sábado.
Considerado uno de los grandes protagonistas de la Independencia argentina, Güemes desempeñó un papel clave en la defensa del norte del país frente a los avances realistas. Al frente de los históricos Gauchos de Salta, logró contener a las tropas españolas mediante tácticas de guerrilla y garantizó las condiciones necesarias para que José de San Martín pudiera avanzar con sus campañas libertadoras hacia Chile y Perú.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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