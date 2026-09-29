Revelaron el informe preliminar sobre la caída del helicóptero en San Juan: qué se sabe y qué falta determinar

El accidente

Durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona denominada Quebrada de La Chilca, se produjo el accidente de un helicóptero en el que viajaban brigadistas y funcionarios de distintos organismos de la provincia de San Juan.

La aeronave, un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, propiedad de la empresa JASFLY S.A., había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El helicóptero había despegado del Aeroclub de Pocito con destino a San Agustín de Valle Fértil, donde estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53); el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia (55); el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro (52); el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal (50); los bomberos voluntarios y agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43); y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla (52).

Un helicóptero se estrelló en San Juan y aún se desconoce el estado de sus ocupantes.

Dónde ocurrió el siniestro

El hecho se produjo en Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. Se trata de un área deshabitada, ubicada a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150 y con un acceso terrestre muy complejo, lo que dificultó el avance de los equipos de rescate.

La Agencia Federal de Emergencias -dependiente del Ministerio de Seguridad- informó sobre el siniestro en un comunicado publicado este miércoles por la tarde y precisó que las causas son materia de investigación.

Autopsias y traslado de los cuerpos

Los cuerpos fueron extraídos del lugar, identificados y trasladados en helicóptero hasta el ingreso del parque. Para completar el operativo fueron necesarios cuatro vuelos, debido a que en cada traslado solo podían transportarse dos cuerpos. Luego fueron derivados a la Morgue Judicial.

Las autopsias y los estudios complementarios fueron ordenados por la Unidad Fiscal y realizados en la morgue de la provincia de San Juan, dependiente del Complejo Científico Forense y de Criminalística de la Corte de Justicia provincial.

En todos los casos se determinó que las muertes fueron violentas y se produjeron como consecuencia de politraumatismos. En el marco del proceso de identificación, se realizaron exámenes odontológicos y se tomaron huellas dactilares.

Respecto del piloto, se dispuso un examen toxicológico que no pudo realizarse debido a que, como consecuencia de las lesiones, no fue posible obtener las muestras necesarias. También se ordenó un estudio histopatológico.

Un helicóptero se estrelló en San Juan y murieron 7 personas.

Nuevo rastrillaje y análisis de dispositivos

El 14 de agosto se realizó una nueva inspección ocular en la zona del accidente, con intervención de integrantes de la Unidad Fiscal San Juan y distintas dependencias de Gendarmería Nacional.

El operativo contó con la participación de más de veinte personas, entre ellas representantes del Ministerio Público Fiscal y personal del Escuadrón 25 “Jáchal”, del Escuadrón 66 “San Juan”, de la Región X, del Grupo Especial de Alta Montaña, de la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses y de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Agrupación Fuerzas de Operaciones Especiales.

Información meteorológica y registros del vuelo

El Servicio Meteorológico Nacional remitió las planillas correspondientes a las estaciones meteorológicas próximas al área, los pronósticos para las áreas de San Juan y Caucete y un informe sobre la inexistencia de alertas meteorológicas para el 29 de julio. También fue incorporado el resumen de las condiciones meteorológicas registrado por la Estación Meteorológica Ischigualasto.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) aportó el plan de vuelo y los registros correspondientes al desplazamiento de la aeronave.

La documentación indica que la hora prevista de salida era las 8.30, mientras que el despegue efectivo se produjo a las 9.15. También fue incorporado el informe del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico sobre la detección de la baliza del helicóptero el 29 de julio a las 13.29 UTC, a través del sistema de búsqueda y rescate MEOSAR, junto con las coordenadas correspondientes.

La EANA también remitió diez archivos de audio de las comunicaciones del piloto con el controlador y otros registros relacionados con el vuelo. JASFLY S.A., en tanto, aportó los registros de seguimiento del vuelo y el registro de actividad de la aeronave.