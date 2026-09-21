Cambios en pleno El Niño: la primavera arranca con déficit hídrico, marcas térmicas dispares y una tregua
Mientras el equinoccio marca el inicio oficial de la estación, los informes anticipan lluvias por debajo de lo normal en gran parte del norte y centro del país.
El equinoccio de primavera marcará el inicio astronómico de la estación en el hemisferio sur bajo un escenario climático particular. Si bien en el Pacífico ecuatorial el fenómeno El Niño atraviesa una fase de intensificación sostenida, con índice Niño 3.4 que alcanzó los +1,8 °C en agosto según la NOAA; su huella sobre territorio argentino todavía tardará en reflejarse.
El comienzo de la estación está pautado formalmente para este martes 22 de septiembre a las 21:05 (hora argentina), aunque parece llegar con condiciones del clima algo inestables, aunque lejos de las esperadas por el fenómeno.
Lejos de tratarse de una contradicción, los especialistas explican que la influencia de El Niño sobre las precipitaciones nacionales no es inmediata, de acuerdo con el informe del sitio especializado Meteored.
La atmósfera requiere un tiempo de transición para reorganizar su circulación a partir del calentamiento oceánico, por lo que su impacto pleno suele evidenciarse recién entre octubre y noviembre, con máxima expresión hacia el cierre del año.
Precipitaciones durante El Niño: déficit en el centro-norte y excesos en la Patagonia
Para la última semana de septiembre, las previsiones del Centro Europeo (ECMWF) indican que las precipitaciones se ubicarán por debajo de los valores normales en una vasta franja del norte y centro del país, registrándose el déficit más marcado en el NEA y el NOA, con extensiones hacia Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En contrapartida, la región patagónica será la única en concentrar excesos hídricos importantes.
El desglose técnico de las proyecciones detalla:
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Norte y Litoral: Formosa, el este chaqueño y el norte de Santa Fe registrarán entre 20 mm y 30 mm menos de lo habitual, con núcleos críticos de hasta 50 mm en zonas limítrofes con Paraguay. En tanto, el norte y este cordobés operarán con un déficit de entre 20 mm y 30 mm, y Entre Ríos entre 10 mm y 20 mm.
Patagonia: Se sumarán acumulados de entre 10 mm y 30 mm en Neuquén, Río Negro y Chubut, superando los 50 mm en la zona cordillerana.
Para el sector agropecuario, esta ventana seca en el centro-norte podría demorar la necesaria recarga de humedad en los perfiles de suelo en plena antesala de la siembra de maíz temprano. No obstante, en la cordillera patagónica los excesos favorecerán la acumulación nival y los caudales hídricos para riego.
Temperaturas: calor en el NOA y Cuyo, frío en el sur
El régimen térmico exhibirá marcados contrastes geográficos. Las temperaturas medias se ubicarán por encima de los parámetros habituales en el NOA y Cuyo, mientras que el Litoral, el NEA y la región Pampeana transcurrirán una semana con registros acordes a la época. Por el contrario, la Patagonia experimentará marcas inferiores a lo normal, acompañadas de mayor nubosidad.
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Zonas cálidas: Provincias como Catamarca, La Rioja, San Juan y el oeste de Tucumán podrían superar los valores normales entre 2 °C y 4 °C, mientras que el oeste cordobés, San Luis y Santiago del Estero registrarán desvíos positivos de entre 1 °C y 2 °C.
Impacto productivo: El combo de altas temperaturas y lluvias escasas en el NOA y el oeste de Córdoba incrementará la demanda atmosférica y la evapotranspiración, presionando las reservas hídricas de trigos y pasturas, un escenario que requerirá un monitoreo constante del agua útil disponible mientras se aguarda la plena injerencia de El Niño en el tramo final de la primavera.
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