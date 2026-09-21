Cambios en pleno El Niño: la primavera arranca con déficit hídrico, marcas térmicas dispares y una tregua

El desglose técnico de las proyecciones detalla:

Norte y Litoral: Formosa, el este chaqueño y el norte de Santa Fe registrarán entre 20 mm y 30 mm menos de lo habitual, con núcleos críticos de hasta 50 mm en zonas limítrofes con Paraguay. En tanto, el norte y este cordobés operarán con un déficit de entre 20 mm y 30 mm, y Entre Ríos entre 10 mm y 20 mm.

Patagonia: Se sumarán acumulados de entre 10 mm y 30 mm en Neuquén, Río Negro y Chubut, superando los 50 mm en la zona cordillerana.

Para el sector agropecuario, esta ventana seca en el centro-norte podría demorar la necesaria recarga de humedad en los perfiles de suelo en plena antesala de la siembra de maíz temprano. No obstante, en la cordillera patagónica los excesos favorecerán la acumulación nival y los caudales hídricos para riego.

Temperaturas: calor en el NOA y Cuyo, frío en el sur

El régimen térmico exhibirá marcados contrastes geográficos. Las temperaturas medias se ubicarán por encima de los parámetros habituales en el NOA y Cuyo, mientras que el Litoral, el NEA y la región Pampeana transcurrirán una semana con registros acordes a la época. Por el contrario, la Patagonia experimentará marcas inferiores a lo normal, acompañadas de mayor nubosidad.