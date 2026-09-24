El Servicio Meteorológico Nacional advierte que El Niño "ya es el más intenso de los últimos 30 años"

“Los extremos climáticos son inevitables. Después, que se conviertan en una catástrofe depende de nosotros”, sostuvo el titular del organismo y contó que desde junio tienen la certeza de esto iba a suceder. "Eso permite empezar a prepararse. Hay muchas provincias y municipios que están actualizando planes de evacuación y preparando la infraestructura. Tenemos tiempo porque todavía no llegó la etapa más intensa de El Niño. El pico será en diciembre", explicó.

Hacia más adelante el científico anticipó además que después de un Niño de esta intensidad aumenta significativamente la probabilidad de que se desarrolle una Niña que podría prolongarse durante más de un año y generar un nuevo ciclo de sequías.