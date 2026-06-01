Alejandra Monteoliva exigió que se sepa "la verdad completa" sobre el crimen de Agostina Vega

Monteoliva informó además que estuvo presente en Córdoba este sábado por la mañana, horas antes de que se encontraran los restos de la joven, donde mantuvo una reunión con su par de esa provincia, Juan Pablo Quinteros: “Luego de conocer todo lo que se había avanzado hasta ese momento, me dijeron ‘es cuestión de horas, estamos muy cerca de finalizar con los hallazgos'. Y así fue. Cuando llegué tenía la llamada con los resultados lamentables del hallazgo del cuerpo de esta jovencita”.

"Le pedí a Quinteros que se conozca toda la verdad"

En esa misma línea, reveló: “Lo que yo le pedí al ministro Quinteros fue que se conozca toda la verdad. Eso es lo más importante: conocer la verdad completa, en los tiempos que da la Justicia, por supuesto, reconociendo la situación de una familia, de un padre y de una madre... Pero la verdad completa”, sentenció la ministra.

Monteoliva también hizo referencia al trabajo del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, quien recibió duras críticas luego de una polémica conferencia de prensa realizada durante el fin de semana.

“Siempre hay que resaltar, respetar y tener en cuenta el trabajo y el alcance de la Justicia. Quienes somos auxiliares de la Justicia ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos. Respondemos al lineamiento que da el fiscal”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió al trabajo realizado durante la búsqueda de la adolescente y la investigación del caso, y destacó los recursos con los que cuenta la provincia para abordar este tipo de situaciones.

“Conozco al detalle con qué cuenta la provincia de Córdoba para trabajar en estos casos, y eso nos deja muy tranquilos. Los recursos logísticos, humanos y tecnológicos son de primera calidad y de primer orden”, afirmó.

También remarcó el despliegue permanente de las fuerzas federales en todo el país y descartó que la solución pase necesariamente por enviar más efectivos ante cada caso de alta repercusión.

“Nunca se olviden que el despliegue de nuestras fuerzas federales está en todas las provincias. Muchas veces me preguntan si vamos a enviar más gente y ni contexto porque es poco necesario. Nuestras fuerzas federales están ordenadas y repartidas de manera inteligente en todas las provincias”, explicó.

Asimismo, destacó el funcionamiento de los comandos unificados y aseguró que el Gobierno nacional se mantiene a disposición de la Justicia y de las autoridades provinciales.

“Siempre estamos a disposición. Los comandos unificados funcionan de manera permanente y eso para nosotros es muy importante”, indicó.