El ministro de Seguridad de Córdoba le pidió disculpas a la familia de Agostina Vega

Además, aseguró que comprendía el dolor de los familiares y que consideraba necesario expresarles su arrepentimiento si sintieron que no recibieron el acompañamiento esperado. En esa línea, profundizó sobre el diálogo que mantuvo con el abuelo de la víctima y contó parte de la conversación que tuvieron cara a cara: “Si usted esperó que yo fuera y no fui, le pido mil disculpas”.

También afirmó que le transmitió la intensidad con la que vivió la búsqueda desde el comienzo y agregó: “Créame que a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija". Según explicó, hasta los últimos momentos mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.

Más allá de la autocrítica, Quinteros defendió la labor desplegada durante la investigación y aseguró que el trabajo de búsqueda nunca se interrumpió. Sin embargo, reconoció que el desenlace del caso generó un enorme impacto emocional tanto en los familiares como en quienes participaron de los operativos. La muerte de Agostina provocó una profunda conmoción en la provincia y derivó en pedidos de revisión de distintas actuaciones oficiales.

reclamo agostina La búsqueda de Agostina Vega finalizó el sábado 30 de mayo, con el peor final.

Por otra parte, el funcionario también se refirió al comportamiento del único detenido por el crimen, quien permanece bajo investigación. En sus declaraciones, negó que el sospechoso hubiera colaborado de manera efectiva con las autoridades y sostuvo que constantemente intentó desviar el rumbo de la pesquisa. Según indicó, la información aportada por el acusado nunca permitió avanzar de manera concreta hacia el hallazgo del cuerpo.

“Siempre desvió el curso de la información. El lugar del descampado era difícil para encontrarla. Él claramente tenía un conocimiento del sector, pero lo había hecho de manera tal que encontrar su cuerpo era absolutamente difícil. Este tipo es un psicópata, es un enfermo, un reverendo hijo de puta ya que lo que hizo fue hacer todo para que esta chica no fuera encontrada”, manifestó con visible indignación.

Las declaraciones de Quinteros se producen mientras continúan los cuestionamientos institucionales vinculados al caso. Diversos sectores impulsan medidas contra algunos de los responsables de la investigación y reclaman explicaciones por el desarrollo de las actuaciones. En paralelo, la familia de Agostina sigue exigiendo justicia y respuestas sobre un crimen que conmocionó a toda la provincia y que abrió un fuerte debate sobre los procedimientos aplicados durante la búsqueda de personas desaparecidas.