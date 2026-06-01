El ministro de Seguridad de Córdoba le pidió disculpas a la familia de Agostina Vega
Juan Pablo Quinteros reveló detalles del encuentro que mantuvo con los familiares de la adolescente asesinada y admitió que hubo situaciones que generaron malestar.
La conmoción generada por el asesinato de Agostina Vega continúa provocando repercusiones en Córdoba. En las últimas horas, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se refirió públicamente a las críticas que recibió por parte de familiares de la adolescente de 14 años y reconoció que durante la investigación se produjeron situaciones que derivaron en un fuerte malestar dentro del entorno de la víctima.
En ese contexto, confirmó que les pidió disculpas personalmente a los abuelos de la joven durante una reunión encabezada también por el gobernador Martín Llaryora. Las declaraciones del funcionario llegan en un momento de fuerte cuestionamiento público hacia distintos actores involucrados en el caso.
Tanto la actuación judicial como el desempeño de las autoridades provinciales quedaron bajo la lupa luego del hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado, varios días después de su desaparición. Uno de los puntos más criticados fue precisamente la presencia de Quinteros en una conferencia de prensa realizada junto al fiscal Raúl Garzón, situación que provocó el enojo de algunos integrantes de la familia.
Al referirse a ese encuentro con los allegados de la adolescente, el ministro explicó que mantuvo contacto permanente con el padre desde los primeros momentos de la investigación, aunque reconoció que desconocía las diferencias familiares existentes. “Fue personal el pedido de disculpas al abuelo de Agostina por su enojo por mí no presencia en el lugar”, sostuvo.
Además, aseguró que comprendía el dolor de los familiares y que consideraba necesario expresarles su arrepentimiento si sintieron que no recibieron el acompañamiento esperado. En esa línea, profundizó sobre el diálogo que mantuvo con el abuelo de la víctima y contó parte de la conversación que tuvieron cara a cara: “Si usted esperó que yo fuera y no fui, le pido mil disculpas”.
También afirmó que le transmitió la intensidad con la que vivió la búsqueda desde el comienzo y agregó: “Créame que a Agostina la busqué como si estuviera buscando a mi propia hija". Según explicó, hasta los últimos momentos mantuvo la esperanza de encontrarla con vida.
Más allá de la autocrítica, Quinteros defendió la labor desplegada durante la investigación y aseguró que el trabajo de búsqueda nunca se interrumpió. Sin embargo, reconoció que el desenlace del caso generó un enorme impacto emocional tanto en los familiares como en quienes participaron de los operativos. La muerte de Agostina provocó una profunda conmoción en la provincia y derivó en pedidos de revisión de distintas actuaciones oficiales.
Por otra parte, el funcionario también se refirió al comportamiento del único detenido por el crimen, quien permanece bajo investigación. En sus declaraciones, negó que el sospechoso hubiera colaborado de manera efectiva con las autoridades y sostuvo que constantemente intentó desviar el rumbo de la pesquisa. Según indicó, la información aportada por el acusado nunca permitió avanzar de manera concreta hacia el hallazgo del cuerpo.
“Siempre desvió el curso de la información. El lugar del descampado era difícil para encontrarla. Él claramente tenía un conocimiento del sector, pero lo había hecho de manera tal que encontrar su cuerpo era absolutamente difícil. Este tipo es un psicópata, es un enfermo, un reverendo hijo de puta ya que lo que hizo fue hacer todo para que esta chica no fuera encontrada”, manifestó con visible indignación.
Las declaraciones de Quinteros se producen mientras continúan los cuestionamientos institucionales vinculados al caso. Diversos sectores impulsan medidas contra algunos de los responsables de la investigación y reclaman explicaciones por el desarrollo de las actuaciones. En paralelo, la familia de Agostina sigue exigiendo justicia y respuestas sobre un crimen que conmocionó a toda la provincia y que abrió un fuerte debate sobre los procedimientos aplicados durante la búsqueda de personas desaparecidas.
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