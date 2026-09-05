Alejandro Dolina recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA: "Soy un producto de la educación pública"

En un tramo muy celebrado de su discurso, confesó que se sentía "un poco de farsante" por no provenir del palo estrictamente académico. Lejos de romantizar el saber popular de los bares, sentenció: “Le voy a rogar que nadie me diga que yo provengo de la universidad de la calle. No es un foro muy adecuado para formarse”. Para el artista, si alguien busca aprender verdaderamente y vivenciar el intercambio de ideas, el lugar indicado es la institución educativa y no una esquina.

La defensa de la educación y el broche con Rolón

El cierre de su discurso dejó una profunda defensa de la educación superior y un dardo directo hacia la política estatal. Para Dolina, los gobiernos deben priorizar la construcción de saberes por sobre otras cuestiones materiales, dejando una definición clara “Deberían entenderlo así quienes gobiernan los estados nacionales y propender cuando se trata de educación a preferir la inauguración de universidades y colegios ante que las parrilladas”.

La masiva jornada académica coronó su costado más íntimo cuando el homenajeado se sumó a una charla abierta junto a su colega y amigo Gabriel Rolón. Fue así que, ante un auditorio totalmente entregado a la complicidad de la dupla, ambos referentes compartieron una cálida conversación.

De esta manera, la máxima casa de estudios le puso sello oficial a una obra que lleva décadas atravesando la vida de millones de argentinos. Entre aplausos, reflexiones filosóficas y un inconfundible toque de humor, el "Negro" ratificó que la cultura popular también habita y transforma los ámbitos universitarios.