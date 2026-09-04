Queja viral: dos hermanas se espantaron con los "baños inclusivos" en un shopping de Palermo
Un video grabado por dos mujeres generó una ola de repercusiones en redes sociales: ambas se quejaron de baños que permiten hombres y mujeres.
Un insólito video se volvió viral en las últimas horas: dos hermanas fueron a pasear al reconocido shopping Alto Palermo y se quejaron de los "baños inclusivos", que en realidad son toilettes donde pueden entrar tanto hombres como mujeres, sin distinción.
Espantadas ante la novedad, una de ellas exclamó: "No me gustó, venimos al shopping, vamos al baño con mi hermana y resulta que ahora los baños son inclusivos. Pero entonces, voy a manejar una puertita que está en verde y me sale un tipo de un metro ochenta de adentro, un bajón, un bajón", comenzó diciendo.
Seguidamente, continuó: "¿Desde cuándo me tengo que incluir? Yo no quiero incluirme a nada, ¿cómo hacemos para volver el tiempo atrás? Yo la verdad tengo una edad que no tengo ganas de incluirme. Bueno, nada, era una queja, una protesta así".
En tanto, su hermana indicó: "Avalo ciento por ciento. Y quisiera agregar algo, una denuncia pública. Yo no tengo marido, hace mucho que no limpio la tabla del inodoro. Cuatro baños tuve de entrar, miré, no pude hacer pis, me tuve que ir, había pelos...", adhirió a la queja inicial.
Finalmente, quien filmaba dijo: "La verdad es que yo no sería una chica inclusiva, no tengo ganas, no tengo ganas".
Viral: qué son los baños inclusivos y dónde encontrarlos
Los baños inclusivos (también conocidos como baños neutros, universales o de género neutro) son espacios sanitarios diseñados para que cualquier persona pueda utilizarlos, independientemente de su identidad de género, expresión de género, edad, capacidad física o necesidades específicas.
A diferencia de los sanitarios tradicionales divididos estrictamente entre "Hombres" y "Mujeres", estos espacios eliminan la segregación binaria por sexo.
A quiénes benefician:
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Personas trans, no binarias o de género diverso: Evita situaciones de discriminación, incomodidad o violencia que suelen enfrentar en baños binarios.
Familias con hijos: Facilita que un padre o madre pueda acompañar a sus hijos pequeños del sexo opuesto sin generar incomodidad a terceros.
Cuidadores y asistentes: Permite que personas que asisten a adultos mayores o personas con discapacidad del sexo opuesto ingresen juntas al sanitario.
Su implementación se ha extendido progresivamente en universidades, oficinas públicas, comercios y espacios recreativos para garantizar el derecho al acceso a la salud e higiene en igualdad de condiciones.
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