Queja viral: dos hermanas se espantaron con los "baños inclusivos" en un shopping de Palermo

Viral: qué son los baños inclusivos y dónde encontrarlos

Los baños inclusivos (también conocidos como baños neutros, universales o de género neutro) son espacios sanitarios diseñados para que cualquier persona pueda utilizarlos, independientemente de su identidad de género, expresión de género, edad, capacidad física o necesidades específicas.

A diferencia de los sanitarios tradicionales divididos estrictamente entre "Hombres" y "Mujeres", estos espacios eliminan la segregación binaria por sexo.

A quiénes benefician:

Personas trans, no binarias o de género diverso: Evita situaciones de discriminación, incomodidad o violencia que suelen enfrentar en baños binarios.

Familias con hijos: Facilita que un padre o madre pueda acompañar a sus hijos pequeños del sexo opuesto sin generar incomodidad a terceros.

Cuidadores y asistentes: Permite que personas que asisten a adultos mayores o personas con discapacidad del sexo opuesto ingresen juntas al sanitario.

Su implementación se ha extendido progresivamente en universidades, oficinas públicas, comercios y espacios recreativos para garantizar el derecho al acceso a la salud e higiene en igualdad de condiciones.