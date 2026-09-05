Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 5 de septiembre

Pronóstico del tiempo extendido: cómo estará el clima el domingo 6 y lunes 7

Tras el paso del frente inestable, el domingo estará marcado por un importante descenso de las marcas térmicas, consolidándose como el día más frío del fin de semana. La temperatura mínima caerá hasta los 3°C (pudiendo ser peor en lo que respecta a la sensación térmica), mientras que la máxima no superará los 12°C.

Se prevé una jornada muy fría y de abrigos pesados, ideal para actividades en ambientes cerrados debido al marcado aire polar presente en la región.

Clima muy frío en el AMBA.

En tanto, el comienzo de la semana laboral mantendrá la misma sintonía de bajas temperaturas y ambiente invernal: se anticipa una mínima de 4°C y una máxima de 12°C para este lunes 7 de septiembre. Aunque el frío se hará sentir con fuerza durante la mañana, la estabilidad irá afianzándose hacia mitad de semana, cuando las temperaturas comenzarán un paulatino ascenso hacia valores más templados.