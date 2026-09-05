Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 5 de septiembre
Se acabó lo que se daba: este sábado comienzan a descender las temperaturas en el AMBA, en lo que será la antesala de un domingo con clima helado.
Tras algunas jornadas con temperaturas más que agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar horas de marcado clima invernal. Según las previsiones meteorológicas para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, los próximos días estarán caracterizados por un acentuado descenso de las temperaturas, marcas mínimas muy bajas y la probabilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde del sábado.
Cabe señalar que el fin de semana comenzará con un ambiente helado y condiciones inestables hacia la segunda mitad del día: se espera un cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 10°C de madrugada hasta alcanzar una mínima de 7°C durante las primeras horas de la mañana.
Además, se registrarán vientos del sector sur de entre 13 y 22 km/h, acompañados por ráfagas de hasta 50 km/h que incrementarán la sensación de frío.
Para la tarde, la temperatura máxima apenas llegará a los 14°C. Durante esta franja horaria se prevé la mayor inestabilidad de la jornada, con entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones. El viento mantendrá su intensidad constante con ráfagas de entre 42 y 50 km/h provenientes del sur.
Finalmente, hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad muy baja de lluvias (0-10 %) y una marca térmica alrededor de los 8°C.
Pronóstico del tiempo extendido: cómo estará el clima el domingo 6 y lunes 7
Tras el paso del frente inestable, el domingo estará marcado por un importante descenso de las marcas térmicas, consolidándose como el día más frío del fin de semana. La temperatura mínima caerá hasta los 3°C (pudiendo ser peor en lo que respecta a la sensación térmica), mientras que la máxima no superará los 12°C.
Se prevé una jornada muy fría y de abrigos pesados, ideal para actividades en ambientes cerrados debido al marcado aire polar presente en la región.
En tanto, el comienzo de la semana laboral mantendrá la misma sintonía de bajas temperaturas y ambiente invernal: se anticipa una mínima de 4°C y una máxima de 12°C para este lunes 7 de septiembre. Aunque el frío se hará sentir con fuerza durante la mañana, la estabilidad irá afianzándose hacia mitad de semana, cuando las temperaturas comenzarán un paulatino ascenso hacia valores más templados.
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