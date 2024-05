Horror en Alejandro Korn: la carta de la mujer que mató a su hija de 3 años y a su marido, y se quitó la vida

Según trascendió, Orgeira era efectivo de la Policía Federal, y en las últimas horas no se presentó en su trabajo, lo que motivó a que sus compañeros fueran al domicilio para ver qué sucedía. Allí dieron con la dramática escena y con los cadáveres.

En el domicilio los pesquisas dieron con una pistola calibre 9 milímetros, con la que se habrían cometido los homicidios y el posterior suicidio, y una carta, que despertó la hipótesis principal.

El contenido del texto, en el que la mujer habría dejado plasmadas sus intenciones, fue difundido por el portal Al Sur Web.

La investigación por la tragedia quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de San Vicente

La carta de la mujer que habría asesinado a su esposo e hija para luego quitarse la vida

“Somos una familia hermosa que nos amamos, y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi bebé es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido. Ni un minuto la dejé sola. Solo yo la cuidé, nadie más. El único que seguro está conmigo. Mamá y bebé siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazadita al peto (el pecho de mamá).

Solo mi bebé y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos, en familia. Anto no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos, supe la verdad. Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo. A mi esposo, que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos, nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa, Antonia, mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos”.

image.png Gentileza Al Sur Web.