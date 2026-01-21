Alentador parte médico de Bastian: ya no presenta fiebre y tiene respiraciones espontáneas
El nene de ocho años continúa internado en el Hospital Materno Infantil de Mar de Plata. Los detalles del nuevo parte médico.
Bastian, el nene que se encuentra internado tras resultar gravemente herido en un choque entre un UTV y una camioneta en la zona de La Frontera, Pinamar, presentó mejoras en su salud luego de su última operación. Los detalles del nuevo parte médico difundido este miércoles.
Según el último informe oficial emitido por el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde el nene continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, el paciente “permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos”.
El parte médico emitido este miércoles por la mañana señala que el nene “continúa con respiración asistida”, pero ya sin necesidad de medicación para sostener su presión arterial.
El detalle más alentador del informe es que Bastian ya no presenta fiebre luego de la operación a la que tuvo que someterse el lunes. Además, se indicó que el nene “tuvo respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos”, algo que marca una mejora en la evolución de su cuadro con respecto a los días anteriores.
Por otro lado, los médicos del hospital de Mar del Plata continúan administrándole antibiótico para contrarrestar las líneas de fiebre que había presentado durante el martes.
Bastian tuvo que ser sometido a una operación el lunes en el Hospital Materno Infantil durante la cual se le colocó una nueva válvula en la cabeza con el objetivo de drenar el líquido que se había acumulado en el cráneo. Según detallaron los médicos, el procedimiento fue clave para la mejoría del cuadro general del paciente. “El drenaje colocado ayer se encuentra correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, indicaron en el parte médico del martes.
El nene de ocho años está internado en terapia intensiva desde el lunes 12 de enero, cuando el vehículo UTV en el que viajaba junto con su padre, una mujer y otras dos menores chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en una zona de Pinamar conocida como La Frontera.
El 15 de enero, Bastian pudo ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde le realizaron estudios complementarios y se descubrió que tenía múltiples fracturas en el cráneo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario