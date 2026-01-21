Alentador parte médico de Bastian: ya no presenta fiebre y tiene respiraciones espontáneas

Bastian tuvo que ser sometido a una operación el lunes en el Hospital Materno Infantil durante la cual se le colocó una nueva válvula en la cabeza con el objetivo de drenar el líquido que se había acumulado en el cráneo. Según detallaron los médicos, el procedimiento fue clave para la mejoría del cuadro general del paciente. “El drenaje colocado ayer se encuentra correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, indicaron en el parte médico del martes.

El nene de ocho años está internado en terapia intensiva desde el lunes 12 de enero, cuando el vehículo UTV en el que viajaba junto con su padre, una mujer y otras dos menores chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok en una zona de Pinamar conocida como La Frontera.

El 15 de enero, Bastian pudo ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde le realizaron estudios complementarios y se descubrió que tenía múltiples fracturas en el cráneo.