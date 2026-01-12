Alerta por altas temperaturas en el AMBA: qué día se la semana hará más calor extremo y cuándo llega el alivio
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de recomendaciones por las altas temperaturas que azotan a la Ciudad y el conurbano.
Luego de algunos días con clima inestable, la semana inicia con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para las próximas semanas y por la que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes un alerta amarilla por temperaturas extremas.
La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
De esta manera, el lunes se presenta con buenas condiciones y como el día más caluroso de la semana, con una mínima de 21 grados y una máxima que trepará a los 34.
Al mismo tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones tras informar que desde este lunes hasta el jueves inclusive se esperan temperaturas mínimas de entre 22 y 24 grados y máximas de entre 32 y 35 grados.
Cómo serán las temperaturas en el AMBA
Para el martes sigue el calor, ya que se anticipa cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.
El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. Todavía caluroso, el SMN prevé cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.
De esta manera, para el jueves se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.
Las recomendaciones ante temperaturas extremas
El SMN lanzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario