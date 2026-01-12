Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 12 de enero

De esta manera, se afianza el pronóstico del organismo que marca que el jueves 15 tendrá precipitaciones. Ahora, se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.

El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.