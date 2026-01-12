Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 12 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buen clima y mucho calor en el AMBA. Cómo sigue el tiempo.
La tendencia para la nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores será de temperaturas en ascenso, con un marcado regreso del calor, pero con el buen clima interrumpiéndose cerca del finde, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes se presenta todavía con buenas condiciones y como el día más caluroso de la semana, ya que tendrá cielo despejado en la madrugada, pasando a ligeramente nublado en la mañana y tarde, y a algo nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima que trepará a los 34.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el martes se anticipa cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.
El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. El SMN prevé cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.
De esta manera, se afianza el pronóstico del organismo que marca que el jueves 15 tendrá precipitaciones. Ahora, se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.
