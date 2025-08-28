Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas primaverales en el AMBA.
A la espera de las posibles precipitaciones por el Día de Santa Rosa de Lima, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana casi primaveral, con buen clima y temperaturas templadas, y se espera que continúa de esta manera durante el jueves, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera por un jueves con cielo despejado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana, algo nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 11 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Ya más cerca del Día de Santa Rosa de Lima, el viernes se anticipa con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con marcas de 13 de mínima y 21 de máxima.
En tanto, el SMN mantiene sus probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde del sábado 30 de agosto, con lluvias aisladas para todo el domingo y con mejoras desde el lunes. De esta manera, se cumpliría la mítica Tormenta de Santa Rosa en coincidencia con su día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario