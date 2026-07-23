Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 23 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima pero a la espera del regreso de la inestabilidad.
La semana, primera de las vacaciones de invierno, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa con clima inestable pero sin precipitaciones y algo de frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para la continuidad de la semana, el jueves se presenta todavía con buenas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional. Se espera cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 7 y 13 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El pronóstico del SMN no es para nada alentador, ya que prevé que el viernes, en el cierre de la semana, se dé el regreso de la inestabilidad. Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.
Para el organismo nacional, sería esa la única jornada con mal clima, ya que el fin de semana iniciaría otra vez estable, con un sábado que se anticipa con niebla en la madrugada y mañana y cielo mayormente nublado; con una mínima de 8 grados y una máxima de 17.
Del mismo modo, el domingo se espera con cielo mayormente nublado; acompañado de marcas térmicas estimadas en 8 grados para la mínima y 15 para la máxima.
De acuerdo con el organismo nacional, la segunda semana de las vacaciones de invierno inician todavía con buenas condiciones del clima. El lunes tendría cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.
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