Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 23 de julio

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El pronóstico del SMN no es para nada alentador, ya que prevé que el viernes, en el cierre de la semana, se dé el regreso de la inestabilidad. Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, con temperaturas de entre 11 y 16 grados.