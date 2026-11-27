Alerta por calor extremo en el AMBA: qué pronostican los expertos en meteorología para las próximas horas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por temperaturas extremas para gran parte de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por calor sofocante gracias a temperaturas extremas que alcanzarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte del territorio bonaerense, casi la totalidad de La Pampa y el sector este y centro de Mendoza.
Alerta por calor extremo en el AMBA y otros puntos del país: qué pronostican los expertos
De acuerdo con el mapa oficial del organismo meteorológico, la franja advertida en la provincia de Buenos Aires se extiende desde el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires hacia el centro y el oeste provincial, incluyendo localidades de la cuenca del Salado y la región núcleo. En La Pampa, la advertencia cubre la mayor parte de la provincia —con foco en la zona de Santa Rosa—, mientras que en Mendoza alcanza departamentos del norte, este y centro-sur.
Según el sistema de alertas tempranas del SMN, el nivel amarillo indica que las marcas térmicas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. Estas condiciones pueden resultar peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Recomendaciones ante el calor extremo en AMBA, Mendoza y La Pampa
Ante la vigencia de la alerta, el Ministerio de Salud recomienda mantener medidas preventivas para evitar golpes de calor y cuadros de deshidratación:
-
Hidratación constante: aumentar el consumo de agua a lo largo del día sin esperar a tener sed, y evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.
Exposición solar: evitar el sol directo en la franja horaria de mayor radiación, entre las 10 y las 16 horas.
Vestimenta y alimentación: utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; priorizar comidas frescas como frutas y verduras, evitando ingestas abundantes.
Actividad física y cuidado de vulnerables: reducir el ejercicio intenso al aire libre, prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con patologías previas, y asegurar agua fresca y sombra para las mascotas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario