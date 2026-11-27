Alerta por calor extremo en el AMBA y otros puntos del país: qué pronostican los expertos

De acuerdo con el mapa oficial del organismo meteorológico, la franja advertida en la provincia de Buenos Aires se extiende desde el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires hacia el centro y el oeste provincial, incluyendo localidades de la cuenca del Salado y la región núcleo. En La Pampa, la advertencia cubre la mayor parte de la provincia —con foco en la zona de Santa Rosa—, mientras que en Mendoza alcanza departamentos del norte, este y centro-sur.