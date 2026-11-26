Cuándo llega el alivio al AMBA

Recién en los primeros días de diciembre se observará un leve retroceso en los registros térmicos. Para el martes 1 de diciembre se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, mientras que el miércoles 2 traerá un descenso más marcado, con una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante jornadas consecutivas por encima de los 30 grados, los especialistas recomiendan hidratarse con frecuencia sin esperar a tener sed, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, optar por comidas livianas y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.