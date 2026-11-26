Calor extremo en AMBA: la seguidilla de tres días donde el termómetro superará los 30 grados
Conforme avanzan los días, el agobiante calor se vuelve una realidad en el AMBA. ¿Qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana?
A pocas semanas del inicio oficial del verano, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar un fin de semana y un arranque de semana marcados por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se registrará una seguidilla de tres jornadas consecutivas con temperaturas máximas de 33 °C.
Tras un jueves templado —con una mínima de 15 °C y una máxima de 26 °C—, el termómetro comenzará a escalar el viernes 27, jornada en la que los registros oscilarán entre los 17 °C y los 31 °C, anticipando la masa de aire cálido que dominará la región.
Calor extremo en AMBA: la seguidilla de tres días donde el termómetro superará los 30 grados
El bloque más caluroso de la semana comenzará el sábado 28 de noviembre. Para esa jornada se espera una mañana agradable, con una mínima de 18 °C, cielo despejado y viento leve del sector noroeste (entre 7 y 12 km/h).
Sin embargo, hacia la tarde el viento rotará al norte con intensidades de entre 13 y 22 km/h y el cielo pasará a estar algo nublado, impulsando la temperatura hasta los 33 °C. Por la noche el ambiente continuará cálido, con una marca de 27 °C y sin probabilidad de precipitaciones en todo el día.
El domingo 29 mantendrá el mismo techo térmico, aunque con noches más pesadas: la mínima trepará a los 22 °C y la máxima volverá a ubicarse en los 33 °C. El lunes 30, último día de noviembre, repetirá exactamente los mismos valores térmicos en el cierre del mes, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.
Cuándo llega el alivio al AMBA
Recién en los primeros días de diciembre se observará un leve retroceso en los registros térmicos. Para el martes 1 de diciembre se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, mientras que el miércoles 2 traerá un descenso más marcado, con una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
Ante jornadas consecutivas por encima de los 30 grados, los especialistas recomiendan hidratarse con frecuencia sin esperar a tener sed, evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, optar por comidas livianas y prestar especial atención a niños, personas mayores y mascotas.
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