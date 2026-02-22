Alerta por cancelación de vuelos: los controladores aéreos anunciaron medidas de fuerza

Por último, el gremio subrayó que quedarán exceptuadas aquellas operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos que presten servicios sanitarios, humanitarios, de estado, y de búsqueda y salvamento.

Mauro Icardi y Wanda Nara, cerca del divorcio: cuándo se podría casar el futbolista con la China Suárez

La disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo que podría marcar un punto de inflexión definitivo. Según se reveló en televisión, el trámite de divorcio que ambos llevan adelante en Italia estaría entrando en su etapa final y ya existe una fecha concreta que podría sellar el fin legal del matrimonio.

La información fue dada a conocer por Angie Balbiani en el programa Puro Show, donde explicó que la legislación italiana establece plazos específicos antes de habilitar el divorcio definitivo. “El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”, detalló la panelista al aire.

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo de eltrece, la resolución judicial podría conocerse pocos días después. “La resolución se otorgaría entre el 12, 13 o 14 de marzo”, indicaron, lo que dejaría al delantero legalmente separado y libre para contraer matrimonio nuevamente si así lo deseara.

En ese contexto, el nombre de Eugenia Suárez vuelve a quedar en el centro de la escena, ya que, una vez oficializado el divorcio, el futbolista estaría habilitado para formalizar su relación con la actriz. Así, el 11 de marzo aparece como la fecha determinante dentro del proceso judicial.

Sin embargo, más allá de la cuestión sentimental, el conflicto económico entre las partes continúa abierto. Balbiani explicó que la división patrimonial realizada hasta ahora solo incluyó bienes ubicados en Europa, mientras que varias propiedades que Wanda posee en Argentina quedaron fuera del acuerdo inicial.

“Como no entraban en la división de bienes, no es que solo Icardi le debe alimentos, sino que también ella le debe a él la mitad de esos alquileres. Tal es así que la semana pasada hubo una mediación al respecto que se pasa para la semana que viene”, aseguró la panelista, dando cuenta de que las negociaciones siguen en curso.

Otro de los puntos sensibles del proceso tiene que ver con la cuota alimentaria y el régimen de visitas de las hijas que tienen en común. En ese sentido, Balbiani citó a la abogada Ana Rosenfeld, quien remarcó la importancia del bienestar de las menores: “Los alimentos de las menores son sagradas”. Además, señaló que así como existe la obligación de cumplir con la manutención, también está el derecho de ambos padres a mantener el vínculo con sus hijas.

Mientras avanza el proceso judicial en Italia, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando episodios legales y mediáticos, con definiciones que podrían llegar en cuestión de semanas.