Alerta en Chubut por incendios fuera de control: hay varios focos y evacuaciones

Las autoridades advirtieron que la presencia de civiles en caminos y banquinas dificultó la logística, demoró el ingreso de móviles y expusoa las personas al humo, el calor y a cambios repentinos del frente de fuego.

Nacho Torres, el gobernador de Chubut, se acercó a Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial y aseguró que "activamos un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia, trabajando sin descanso para contener el fuego y llevar tranquilidad a la comunidad".

El intendente de El Hoyo comunicó en el sector de Rincón de Lobos, se realizó un traslado preventivo de vecinos y vecinas evacuadas a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. "Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento", sentenció.

La emergencia ígnea en Chubut

En el marco de una temporada de alto riesgo, la gobernación de Chubut recordó que está habilitada la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para denunciar focos ígneos, ya sea por acciones intencionales o negligencia.

Además, a través de DINO, el asistente virtual oficial de la provincia, los vecinos pueden reportar incendios de forma rápida y directa, lo que optimiza los tiempos de respuesta.

Las medidas de prevención y control se implementan en el marco de la emergencia ígnea en Chubut, vigente hasta el 30 de abril de 2026. Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar nuevos focos y reducir el impacto de los incendios forestales en la región.