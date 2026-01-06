Alerta en Chubut por incendios fuera de control: hay varios focos y evacuaciones
Bomberos y brigadistas se encuentran trabajando en la zona para combatirlo. Las altas temperaturas complican las tareas.
Un incendio forestal que avanza sin control en las inmediaciones de Cholila encendió las alarmas en toda la Comarca Andina de Chubut. Desde la tarde del domingo, brigadistas y bomberos trabajan contrarreloj para contener un frente ígneo que obligó a evacuar sectores rurales ante el riesgo para la población.
La situación es especialmente crítica en la localidad de El Hoyo, en cercanías de Puerto Patriada, uno de los principales destinos turísticos de la Comarca Andina y ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón. Según se informó desde el lugar, el incendio comenzó el lunes alrededor de las 15.30, coincidiendo con la intensificación de las ráfagas de viento, en un contexto de sequía profundaque viene afectando a la región. El fuego ya consumió más de 100 hectáreas y se encuentra fuera de control.
El intendente de El Hoyo, César Salamin, confirmó que se quemaron 10 casas, y que "no aflojó el fuego en toda la noche, la temperatura y el viento se mantuvo toda la noche, no dio tregua", lo que hizo más complicado el trabajo de los brigadistas.
El frente ígneo se localizó en el tramo final del asfalto Cholila–Villa Lago Rivadavia, dentro de una zona de vegetación nativa y pastizales secos, que funcionaron como combustible natural. Debido a la proximidad de viviendas, los equipos de emergencia dispusieron evacuaciones preventivas. El monitoreo es constante, ya que el comportamiento del fuego podría modificarse en pocas horas y cambiar de dirección.
El amplio operativo para calmar los incendios
En el lugar intervinieron brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, junto a Bomberos Voluntarios, con refuerzosprovenientes de distintas localidades de la Comarca Andina. El despliegue incluyó medios aéreos, entre ellos aviones hidrantes, que realizaron descargaspara apoyar el combate terrestre y proteger zonas sensibles.
Las autoridades advirtieron que la presencia de civiles en caminos y banquinas dificultó la logística, demoró el ingreso de móviles y expusoa las personas al humo, el calor y a cambios repentinos del frente de fuego.
Nacho Torres, el gobernador de Chubut, se acercó a Puerto Patriada junto a todo el gabinete provincial y aseguró que "activamos un despliegue integral y coordinado, con fuerzas de seguridad, equipos provinciales y nacionales, brigadistas, bomberos, todos los medios aéreos disponibles y cada uno de los recursos con los que cuenta la provincia, trabajando sin descanso para contener el fuego y llevar tranquilidad a la comunidad".
El intendente de El Hoyo comunicó en el sector de Rincón de Lobos, se realizó un traslado preventivo de vecinos y vecinas evacuadas a la Escuela N° 223, donde se alojaron unas 30 personas. "Fue una medida preventiva, ya que el fuego avanzaba muy rápido impulsado por el viento", sentenció.
La emergencia ígnea en Chubut
En el marco de una temporada de alto riesgo, la gobernación de Chubut recordó que está habilitada la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para denunciar focos ígneos, ya sea por acciones intencionales o negligencia.
Además, a través de DINO, el asistente virtual oficial de la provincia, los vecinos pueden reportar incendios de forma rápida y directa, lo que optimiza los tiempos de respuesta.
Las medidas de prevención y control se implementan en el marco de la emergencia ígnea en Chubut, vigente hasta el 30 de abril de 2026. Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para evitar nuevos focos y reducir el impacto de los incendios forestales en la región.
