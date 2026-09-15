Tucumán: imputaron por tentativa de femicidio a un adolescente que prendió fuego a su novia

Asimismo, la joven fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Eva Perón.

Lo imputaron por tentativa de femicidio

La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio) y señalaron que el uso del fuego y las zonas del cuerpo afectadas fueron elementos considerados para sostener la acusación, además del contexto de convivencia y relación de pareja.

Finalmente, la Justicia de Tucumán dispuso que el adolescente permanezca alojado preventivamente durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

Por su parte, la Fiscalía había solicitado que el alojamiento preventivo se extendiera durante tres meses y también había pedido la realización de estudios, cursos vinculados a cuestiones de género y tratamiento psicológico. El juez no concedió el plazo de tres meses, pero sí hizo lugar a los demás requerimientos y ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleve adelante esas medidas.