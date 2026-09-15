Tucumán: imputaron por tentativa de femicidio a un adolescente que prendió fuego a su novia
La víctima, de 24 años, sufrió quemaduras en el rostro, cuello y tórax, y debió ser intervenida quirúrgicamente.
Un adolescente de 17 años fue imputado por tentativa de femicidio luego de rociar con alcohol y prender fuego a su pareja, de 24 años, durante una discusión.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, donde convivía la pareja. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la pelea comenzó cerca de las 6.30, cuando la joven llegó al domicilio.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, durante el conflicto el adolescente habría amenazado con incendiar la ropa de la mujer. Luego, sacó varias prendas de un ropero, tomó una botella con alcohol y regresó a la habitación.
En ese contexto, el joven le arrojó el líquido inflamable en el rostro y lo encendió. De inmediato, familiares que se encontraban en la vivienda acudieron en ayuda de la víctima, que tuvo que ser trasladada para recibir atención médica por las quemaduras; mientras que el agresor escapó del lugar y recién fue detenido el lunes.
Durante la audiencia realizada este martes, la auxiliar de fiscal Fernanda Pedrosa, en representación de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, remarcó la gravedad de las lesiones y del método utilizado. Según explicó, para definir la calificación legal se tuvo en cuenta la capacidad del fuego para provocar la muerte y las zonas vitales alcanzadas, principalmente el rostro, el cuello y el tórax.
Asimismo, la joven fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Eva Perón.
Lo imputaron por tentativa de femicidio
La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (Femicidio) y señalaron que el uso del fuego y las zonas del cuerpo afectadas fueron elementos considerados para sostener la acusación, además del contexto de convivencia y relación de pareja.
Finalmente, la Justicia de Tucumán dispuso que el adolescente permanezca alojado preventivamente durante 30 días en el instituto socioeducativo Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz.
Por su parte, la Fiscalía había solicitado que el alojamiento preventivo se extendiera durante tres meses y también había pedido la realización de estudios, cursos vinculados a cuestiones de género y tratamiento psicológico. El juez no concedió el plazo de tres meses, pero sí hizo lugar a los demás requerimientos y ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia lleve adelante esas medidas.
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