Clases públicas y atención gratuita: la UBA se mudó a Plaza de Mayo por la Ley de Financiamiento
La jornada se realiza frente al Ministerio de Economía con servicios gratuitos, clases magistrales y muestras científicas abiertas a la comunidad.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza una jornada de visibilización en Plaza de Mayo, con clases públicas y atención médica gratuita, para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
La actividad se desarrolla frente al Ministerio de Economía desde las 8 hasta la medianoche y reúne propuestas abiertas a la comunidad para mostrar el trabajo de la universidad pública, con servicios gratuitos de odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y espacios de orientación psicológica.
A su vez, los 13 decanos de las facultades de la UBA brindarán clases magistrales abiertas al público. También se exhibirán proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.
La actividad busca poner en evidencia el impacto del sistema universitario público en áreas como la salud, la investigación y la formación profesional, en medio del reclamo por la aplicación de la normativa de financiamiento aprobada para las universidades.
En tanto, las autoridades aclararon que mientras se desarrolla la jornada visibilización en Plaza de Mayo, las distintas facultades de la UBA mantienen sus clases con normalidad.
Hito: estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y representaron al país en certamen internacional
La ingeniería nacional sumó un hito histórico. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) diseñó, desarrolló y construyó un automóvil monoplaza que representó al país en la prestigiosa Fórmula SAE Brasil, un certamen internacional donde universidades de todo el mundo ponen a prueba prototipos de competición.
Bajo el nombre de Suipacha 901, el vehículo marcó un hecho sin precedentes: por primera vez una universidad pública argentina compitió a nivel internacional en este exigente certamen de ingeniería.
Tras su paso por el exterior, el prototipo será exhibido este miércoles 19 de agosto a partir de las 10:00 en la sede de la facultad, ubicada en Av. Paseo Colón 850, en la Ciudad de Buenos Aires.
De 8 integrantes a un equipo interdisciplinario
El proyecto, impulsado en el marco del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), comenzó a gestarse a fines de 2022 con apenas ocho estudiantes. Hoy, la iniciativa nuclea a casi 50 alumnos de diversas disciplinas como Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de aportes clave de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, Marketing y Comunicación.
Esta sinergia no fue casual: la Fórmula SAE no evalúa únicamente la velocidad pura del vehículo, sino la calidad del diseño técnico, los costos de fabricación y la viabilidad comercial, obligando a los jóvenes a presentar y defender su propio modelo de negocio ante potenciales inversores bajo la supervisión de docentes.
Un debut destacado y con sello propio
La competencia, fiscalizada por la Society of Automotive Engineers (entidad fundada a principios del siglo XX con referentes como Henry Ford), convoca anualmente a unas 600 universidades de más de 20 países.
En su primera presentación oficial, el equipo FIUBA Racing cosechó resultados sobresalientes para un debut absoluto:
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Puesto 25 sobre 46 participantes en la clasificación general.
Aprobación de la rigurosa inspección técnica en el primer intento, un obstáculo que muchos equipos demoran años en superar.
Logros técnicos e identitarios: el auto completó el desarrollo aerodinámico, sistema de suspensión, chasis seguro y un software de adquisición de datos en tiempo real, destacándose además por su identidad visual, la cual captó la atención de jueces y delegaciones extranjeras.
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