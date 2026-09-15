Clases públicas y atención gratuita: la UBA se mudó a Plaza de Mayo por la Ley de Financiamiento

Hito: estudiantes de la UBA construyeron un auto de carrera y representaron al país en certamen internacional

La ingeniería nacional sumó un hito histórico. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) diseñó, desarrolló y construyó un automóvil monoplaza que representó al país en la prestigiosa Fórmula SAE Brasil, un certamen internacional donde universidades de todo el mundo ponen a prueba prototipos de competición.

Bajo el nombre de Suipacha 901, el vehículo marcó un hecho sin precedentes: por primera vez una universidad pública argentina compitió a nivel internacional en este exigente certamen de ingeniería.

Tras su paso por el exterior, el prototipo será exhibido este miércoles 19 de agosto a partir de las 10:00 en la sede de la facultad, ubicada en Av. Paseo Colón 850, en la Ciudad de Buenos Aires.

De 8 integrantes a un equipo interdisciplinario

El proyecto, impulsado en el marco del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos (PIT-FIUBA), comenzó a gestarse a fines de 2022 con apenas ocho estudiantes. Hoy, la iniciativa nuclea a casi 50 alumnos de diversas disciplinas como Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de aportes clave de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido, Marketing y Comunicación.

Esta sinergia no fue casual: la Fórmula SAE no evalúa únicamente la velocidad pura del vehículo, sino la calidad del diseño técnico, los costos de fabricación y la viabilidad comercial, obligando a los jóvenes a presentar y defender su propio modelo de negocio ante potenciales inversores bajo la supervisión de docentes.

Un debut destacado y con sello propio

La competencia, fiscalizada por la Society of Automotive Engineers (entidad fundada a principios del siglo XX con referentes como Henry Ford), convoca anualmente a unas 600 universidades de más de 20 países.

En su primera presentación oficial, el equipo FIUBA Racing cosechó resultados sobresalientes para un debut absoluto: