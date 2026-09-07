Alarma por El Niño: millones de personas podrían quedarse sin alimentos tras su devastador paso

El PMA advierte que el daño estructural va mucho más allá de la coyuntura inmediata: cuando las familias campesinas pierden sus cultivos y cosechas, sus medios de subsistencia quedan arrasados a largo plazo.

Ante este panorama, la agencia de la ONU desplegó desde abril operativo de asistencia humanitaria con distribución de raciones de comida y apoyo financiero a pequeños productores, aunque la propia Savelli reconoció las limitaciones presupuestarias: "Las necesidades van más allá de lo que tenemos en nuestros bolsillos".

Las proyecciones científicas complican aún más el horizonte. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya había anticipado que este episodio de El Niño podría perfilarse como el más potente en cuatro décadas, alcanzando su pico máximo hacia finales de año y extendiendo sus repercusiones hasta bien entrado 2027, prolongando la vulnerabilidad de millones de hogares que dependen exclusivamente de la tierra para sobrevivir.