Alerta conductores: el detalle en el guardabarros por el que te pueden rechazar la VTV

De esta manera, los guardabarros deben estar completos y en buen estado, sin elementos que sobresalgan y puedan afectar a otros vehículos o peatones.

Además, los paragolpes deben mantener la distancia al suelo indicada por el fabricante: hasta 450 mm adelante y 500 mm atrás en casos de vehículos modificados. Se consideran defectos graves los paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes, al mismo tiempo que no se permiten enganches o estribos no originales.

Es importante resaltar que la inspección se realiza mediante observación visual y herramientas simples como la cinta métrica. No se usan equipos complejos y se comprueba que no haya accesorios sobresalientes como guinchos, malacates u otros elementos sin homologación.