Alerta conductores: el detalle en el guardabarros por el que te pueden rechazar la VTV
La inspección vehicular revisa exhaustivamente la carrocería. Enterate qué roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que certifica que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad antes por las rutas de Argentina. Por este motivo, realizarla permite detectar fallas mecánicas, defectos en sistemas de frenos, dirección o iluminación, reduciendo así el riesgo de accidentes.
Circular sin VTV vigente puede derivar en multas, retención del vehículo y problemas legales en caso de incidentes, al mismo tiempo que luego de la inspección se pueden dar tres resultados posibles: aprobado, listo para circular; condicional, debe reparar fallas y volver a controlar; o rechazado, no puede circular hasta solucionar los problemas graves.
Los requisitos para pasar la VTV: quiénes pueden no aprobar el trámite
La normativa indica cómo debe encontrarse cada vehículo, incluyendo la carrocería, los paragolpes y los elementos externos. Cada parte se revisa según criterios de seguridad específicos para asegurar que cumpla con los estándares mínimos.
Si el vehículo no cumple con estas condiciones, la VTV puede ser rechazada, impidiendo que circule legalmente en la provincia hasta que el conductor solucione los problemas pertinentes.
Componentes del guardabarros que pueden provocar el rechazo de la VTV
El reglamento indica que cualquier accesorio o elemento que sobresalga del vehículo sin la homologación correspondiente se considera un defecto grave y puede impedir aprobar la VTV. En los autos con modificaciones, se revisa que las adaptaciones respeten las reglas de seguridad y no alteren la función de guardabarros.
De esta manera, los guardabarros deben estar completos y en buen estado, sin elementos que sobresalgan y puedan afectar a otros vehículos o peatones.
Además, los paragolpes deben mantener la distancia al suelo indicada por el fabricante: hasta 450 mm adelante y 500 mm atrás en casos de vehículos modificados. Se consideran defectos graves los paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes, al mismo tiempo que no se permiten enganches o estribos no originales.
Es importante resaltar que la inspección se realiza mediante observación visual y herramientas simples como la cinta métrica. No se usan equipos complejos y se comprueba que no haya accesorios sobresalientes como guinchos, malacates u otros elementos sin homologación.
