VTV: la propuesta que propone eliminar la verificación vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los motivos por los que busca eliminar la VTV
El proyecto, impulsado por los diputados Luciano Bugallo y Romina Braga, señala que "la siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV" y remarca que en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires la problemática se ve agravada por la deficiente infraestructura vial, tanto en rutas nacionales como provinciales.
La iniciativa sostiene que la red vial no acompañó el crecimiento del parque automotor ni el aumento del transporte de cargas tras el deterioro del sistema ferroviario.
El legislador cuestionó el impacto económico que implica la obligación de realizar la VTV.
Cuánto se paga de multa por circular sin VTV
El debate se da en un contexto de actualización de valores de infracciones para 2026. El nuevo esquema de sanciones en Ciudad y Provincia elevó el costo de circular sin cumplir requisitos obligatorios, con la VTV como uno de los principales ejes de control.
En territorio bonaerense, circular sin la VTV vigente implica multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.
Además, la falta de documentación obligatoria, como licencia de conducir; seguro; o patente, también puede derivar en sanciones elevadas. La acumulación de infracciones puede generar bloqueos administrativos que dificulten trámites posteriores, como transferencias o renovaciones.
Precios y plazos para VTV: las claves para circular en 2026
En la Provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario establece que los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65. Por su parte, las motos tienen un costo de $38.801, mientras que los vehículos pesados que superan los 2.500 kilos deben desembolsar $174.604. La normativa provincial exige que todos los autos realicen la verificación a partir de los 2 años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros. Una vez cumplido este hito, la renovación debe ser estrictamente anual para garantizar la seguridad en las rutas bonaerenses.
Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires implementa una lógica distinta que suele resultar más económica para los propietarios de unidades nuevas. En CABA, la VTV es obligatoria recién a partir del cuarto año de patentamiento (contando desde la fecha de salida del concesionario) o al alcanzar los 64.000 kilómetros. Y el costo es sustancialmente menor: los autos hasta 2.500 kilos pagan $63.453,61 y las motos $23.858,78.
Además, existe la posibilidad de obtener una oblea con vigencia por 2 años para aquellos vehículos que, por su estado y bajo kilometraje, califiquen en los controles de emisiones y seguridad de las plantas porteñas.
A pesar de los aumentos, el sistema mantiene beneficios para los sectores más vulnerables. Tanto en CABA como en Provincia, los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos están exentos del pago. En territorio bonaerense, este grupo puede acceder incluso a un descuento del 50% en caso de no cumplir con todos los requisitos de gratuidad absoluta, pero sí con el tope de ingresos mencionado.
También mantienen la exención total las personas con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario