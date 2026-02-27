VTV: la propuesta que propone eliminar la verificación vehicular

Cuánto se paga de multa por circular sin VTV

El debate se da en un contexto de actualización de valores de infracciones para 2026. El nuevo esquema de sanciones en Ciudad y Provincia elevó el costo de circular sin cumplir requisitos obligatorios, con la VTV como uno de los principales ejes de control.

En territorio bonaerense, circular sin la VTV vigente implica multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Además, la falta de documentación obligatoria, como licencia de conducir; seguro; o patente, también puede derivar en sanciones elevadas. La acumulación de infracciones puede generar bloqueos administrativos que dificulten trámites posteriores, como transferencias o renovaciones.

Precios y plazos para VTV: las claves para circular en 2026

En la Provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario establece que los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65. Por su parte, las motos tienen un costo de $38.801, mientras que los vehículos pesados que superan los 2.500 kilos deben desembolsar $174.604. La normativa provincial exige que todos los autos realicen la verificación a partir de los 2 años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros. Una vez cumplido este hito, la renovación debe ser estrictamente anual para garantizar la seguridad en las rutas bonaerenses.

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires implementa una lógica distinta que suele resultar más económica para los propietarios de unidades nuevas. En CABA, la VTV es obligatoria recién a partir del cuarto año de patentamiento (contando desde la fecha de salida del concesionario) o al alcanzar los 64.000 kilómetros. Y el costo es sustancialmente menor: los autos hasta 2.500 kilos pagan $63.453,61 y las motos $23.858,78.

Además, existe la posibilidad de obtener una oblea con vigencia por 2 años para aquellos vehículos que, por su estado y bajo kilometraje, califiquen en los controles de emisiones y seguridad de las plantas porteñas.

A pesar de los aumentos, el sistema mantiene beneficios para los sectores más vulnerables. Tanto en CABA como en Provincia, los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos están exentos del pago. En territorio bonaerense, este grupo puede acceder incluso a un descuento del 50% en caso de no cumplir con todos los requisitos de gratuidad absoluta, pero sí con el tope de ingresos mencionado.

También mantienen la exención total las personas con discapacidad que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.