VTV: las modificaciones en autos que podrían ocasionar un rechazo en la verificación vehicular
Si bien es posible personalizar los coches, este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) se presenta como un control obligatorio que verifica que los vehículos cumplan con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento. Su objetivo es asegurar que, luego de una minuciosa inspección de frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes vitales, cada automóvil o motocicleta esté en buen estado para circular, protegiendo a conductores, pasajeros y terceros.
La verificación, que se realiza en talleres habilitados, no evalúa modificaciones estéticas o mecánicas. Sin embargo, algunos cambios en el vehículo pueden generar que no cumpla con la normativa establecida y, por lo tanto, represente un problema al momento de la VTV.
Las claves a tener en cuenta
Antes de realizar este trámite en los talleres autorizados, es imprescindible conocer diferentes aspectos del vehículo que se revisan y cómo las modificaciones pueden afectar el resultado.
- Escape y emisiones: el sistema de escape se controla por gases y nivel sonoro. Modificaciones que superen los límites pueden generar observación o rechazo, y en muchos casos obliga a reinstalar el escape original para aprobar la VTV.
- Iluminación: se revisan luces delanteras, traseras, altas y de posición. Cambios no homologados que alteren intensidad o patrón reglamentario pueden ser cuestionados.
- Suspensión y dirección: rebajar el auto o modificar amortiguadores, parrillas o rótulas puede afectar estabilidad y alineación, lo que la inspección detecta fácilmente.
- Frenos y neumáticos: se evalúa eficacia en banco de pruebas y estado de cubiertas. Desgaste excesivo o llantas inapropiadas son causas frecuentes de desaprobación.
Los posibles resultados de la VTV son tres. Si el vehículo cumple con todos los requisitos, se considera aprobado. Cuando se detectan fallas leves, se otorga una VTV condicional con un plazo para corregirlas y obtener la aprobación definitiva. En caso de fallas graves, el vehículo es rechazado y queda inhabilitado para circular hasta su reparación.
