VTV: las modificaciones en autos que podrían ocasionar un rechazo en la verificación vehicular

: rebajar el auto o modificar amortiguadores, parrillas o rótulas puede afectar estabilidad y alineación, lo que la inspección detecta fácilmente. Frenos y neumáticos: se evalúa eficacia en banco de pruebas y estado de cubiertas. Desgaste excesivo o llantas inapropiadas son causas frecuentes de desaprobación.

Los posibles resultados de la VTV son tres. Si el vehículo cumple con todos los requisitos, se considera aprobado. Cuando se detectan fallas leves, se otorga una VTV condicional con un plazo para corregirlas y obtener la aprobación definitiva. En caso de fallas graves, el vehículo es rechazado y queda inhabilitado para circular hasta su reparación.