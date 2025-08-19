Alerta conductores: hay multa de más de $1.000.000 para quienes no cumplan esta norma

Además, el pago puede realizarse tanto de manera presencial como online, según la plataforma o dependencia correspondiente. También se pueden utilizar mediante diferentes medios para abonar, ya sean tarjetas de crédito o débito.

De esta manera, pagar las multas a tiempo no solo permite acceder a descuentos, sino también evitar intereses, bloqueos o restricciones futuras a la hora de realizar otros trámites relacionados.