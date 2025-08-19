Alerta conductores: hay multa de más de $1.000.000 para quienes no cumplan esta norma
Esta nueva infracción tiene como objetivo concientizar a cada individuo mientras conduce. Los detalles en la nota.
Las multas de tránsito no solo tiene un fin económico, sino que también buscan concientizar a cada conductor para que respete las leyes. Lo cierto es que cada infracción busca mejorar la conducción con el objetivo de reducir los accidentes viales. Sin embargo, durante los últimos días, se ajustaron los valores de las multas y algunas superan el $1.000.000.
Además, si un conductor tiene una multa de tránsito sin abonar, no podrá realizar ciertos trámites con su vehículo, como transferencias o renovaciones de licencia, hasta que regularice la situación. Por este motivo, es fundamental transitar con precaución para evitar futuros golpes al bolsillo.
La multa de $1.000.000 para conductores que no cumplan con esta norma de tránsito
Entre las infracciones más caras de la nueva normativa se encuentra tirar basura desde un vehículo en la vía pública, con un valor que puede alcanzar los $1.092.000.
Esta medida forma parte de las sanciones de control urbano y tiene como objetivo desalentar conductas que perjudican la limpieza de la ciudad y el cuidado del medioambiente.
Cómo pagar las multas de tránsito
En muchos casos, quienes reciben una multa pueden aprovechar un descuento del 20% si la abonan voluntariamente dentro del plazo indicado. Sin embargo, para infracciones graves, como conducir con alcoholemia positiva, este beneficio no está disponible y se debe abonar el total de la multa sin reducciones.
Además, el pago puede realizarse tanto de manera presencial como online, según la plataforma o dependencia correspondiente. También se pueden utilizar mediante diferentes medios para abonar, ya sean tarjetas de crédito o débito.
De esta manera, pagar las multas a tiempo no solo permite acceder a descuentos, sino también evitar intereses, bloqueos o restricciones futuras a la hora de realizar otros trámites relacionados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario