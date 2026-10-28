Cambió el pronóstico del tiempo y llega un tormentón cerrazón que traerá una densa neblina a Buenos Aires
El clima en Buenos Aires dará un giro inesperado de cara al fin de semana. El detalle de cuándo llegará el tormentón y el fenómeno de niebla extrema.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano deberán extremar la precaución al circular. El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de lo que se conoce en la jerga como un tormentón cerrazón, un fenómeno meteorológico que combinará fuertes precipitaciones con una densa neblina que reducirá drásticamente la visibilidad.
Cuándo llega el tormentón cerrazón a Buenos Aires
Tras un miércoles con lluvias débiles y un jueves en el que se mantendrá la inestabilidad en forma de lloviznas durante la primera mitad del día, el panorama climático empeorará severamente hacia el cierre de la semana laboral.
De acuerdo a los datos del pronóstico, el clima se volverá extremo el viernes 30 de octubre. Si bien la jornada comenzará con nubes y claros, a las 17:00 horas se desatará una fuerte tormenta con ráfagas de viento provenientes del sector este, alcanzando los 29 km/h. La temperatura máxima estimada para ese momento será de 21°C.
A qué hora se formará la densa neblina
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El efecto posterior a esta tormenta es el que genera mayor preocupación entre los especialistas. La fuerte descarga de precipitaciones, combinada con el marcado descenso de la temperatura y la acumulación de humedad extrema, creará las condiciones perfectas para la formación de un banco de niebla denso.
El cronograma marca que la visibilidad comenzará a reducirse durante la madrugada del fin de semana. Específicamente, el sábado 31 de octubre a las 06:00 de la mañana se registrará un fenómeno de neblina cerrada, con una temperatura que descenderá hasta los 15°C. Se recomienda a los conductores evitar transitar por rutas y accesos a la Capital Federal durante esa franja horaria.
Cómo sigue el clima el domingo y la próxima semana
El domingo 1 de noviembre no traerá buenas noticias para quienes planeaban actividades al aire libre. La inestabilidad retornará al mediodía con lluvias débiles y se intensificará a las 15:00 horas con una nueva tormenta, registrando el mayor caudal de agua del fin de semana (2.9 mm).
Para el martes 3 de noviembre, la situación no muestra grandes mejorías: el pronóstico oficial indica que la región ingresará en un nuevo período inestable con precipitaciones a lo largo de toda la tarde y probabilidad de tormentas hacia la medianoche, acompañadas por fuertes váfagas del sureste que podrían superar los 38 km/h.
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