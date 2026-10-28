Cambió el pronóstico del tiempo y llega un tormentón cerrazón que traerá una densa neblina a Buenos Aires

El cronograma marca que la visibilidad comenzará a reducirse durante la madrugada del fin de semana. Específicamente, el sábado 31 de octubre a las 06:00 de la mañana se registrará un fenómeno de neblina cerrada, con una temperatura que descenderá hasta los 15°C. Se recomienda a los conductores evitar transitar por rutas y accesos a la Capital Federal durante esa franja horaria.

Cómo sigue el clima el domingo y la próxima semana

El domingo 1 de noviembre no traerá buenas noticias para quienes planeaban actividades al aire libre. La inestabilidad retornará al mediodía con lluvias débiles y se intensificará a las 15:00 horas con una nueva tormenta, registrando el mayor caudal de agua del fin de semana (2.9 mm).

Para el martes 3 de noviembre, la situación no muestra grandes mejorías: el pronóstico oficial indica que la región ingresará en un nuevo período inestable con precipitaciones a lo largo de toda la tarde y probabilidad de tormentas hacia la medianoche, acompañadas por fuertes váfagas del sureste que podrían superar los 38 km/h.