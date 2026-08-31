Alerta en el AMBA por el índice UV, que ya trepó al nivel de riesgo 6: cómo sigue la progresión
A partir de este tramo de la temporada, los registros solares comienzan a modificarse de cara a los meses cálidos, en sintonía con el cambio de clima.
El cambio de estación se empieza a reflejar en las mediciones atmosféricas y en el clima. Desde estas últimas jornadas, el índice ultravioleta (UV) se ubica en un nivel considerado alto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzando un valor de riesgo 6 y situando el ángulo de elevación solar en los 47 grados.
Este parámetro técnico resulta clave para comprender la intensidad con la que los rayos llegan a la superficie terrestre. De acuerdo con los especialistas, cuando el ángulo de elevación supera la barrera de los 45 grados, el Sol adquiere la capacidad de tostar y broncear la piel de manera directa.
No obstante, por el momento, este rango de incidencia superlativa se registra únicamente en una ventana horaria acotada del mediodía, aproximadamente entre las 12 y las 14, cuando el sol se posiciona con mayor verticalidad sobre el firmamento.
Clima: cómo continuará la progresión en las próximas semanas
La transición hacia el verano marcará un incremento constante en la intensidad lumínica y calórica. Según la dinámica estacional, el ángulo de elevación solar aumenta a un ritmo de poco más de 2 grados cada siete días, incrementando progresivamente la exposición a la radiación.
Esta escalada continuará de manera sostenida hasta alcanzar su punto máximo hacia el solsticio de verano, período en el cual el ángulo llegará a los 78 grados, por lo que las autoridades sanitarias y los especialistas recuerdan la importancia de extremar los recaudos, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día a medida que la intensidad del sol comience a acentuarse.
Se sabe de los peligros de la exposición al sol en pleno verano, en especial en las horas más críticas y sobre todo en el caso de las personas de alto riesgo, como niños o adultos.
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