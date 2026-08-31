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Alerta en el AMBA por el índice UV, que ya trepó al nivel de riesgo 6: cómo sigue la progresión

Sociedad

A partir de este tramo de la temporada, los registros solares comienzan a modificarse de cara a los meses cálidos, en sintonía con el cambio de clima.

Alerta en el AMBA por el índice UV

Alerta en el AMBA por el índice UV, que ya trepó al nivel de riesgo 6

El cambio de estación se empieza a reflejar en las mediciones atmosféricas y en el clima. Desde estas últimas jornadas, el índice ultravioleta (UV) se ubica en un nivel considerado alto para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alcanzando un valor de riesgo 6 y situando el ángulo de elevación solar en los 47 grados.

Este parámetro técnico resulta clave para comprender la intensidad con la que los rayos llegan a la superficie terrestre. De acuerdo con los especialistas, cuando el ángulo de elevación supera la barrera de los 45 grados, el Sol adquiere la capacidad de tostar y broncear la piel de manera directa.

No obstante, por el momento, este rango de incidencia superlativa se registra únicamente en una ventana horaria acotada del mediodía, aproximadamente entre las 12 y las 14, cuando el sol se posiciona con mayor verticalidad sobre el firmamento.

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Alerta en el AMBA por el índice UV, que ya trepó al nivel de riesgo 6

Clima: cómo continuará la progresión en las próximas semanas

La transición hacia el verano marcará un incremento constante en la intensidad lumínica y calórica. Según la dinámica estacional, el ángulo de elevación solar aumenta a un ritmo de poco más de 2 grados cada siete días, incrementando progresivamente la exposición a la radiación.

Esta escalada continuará de manera sostenida hasta alcanzar su punto máximo hacia el solsticio de verano, período en el cual el ángulo llegará a los 78 grados, por lo que las autoridades sanitarias y los especialistas recuerdan la importancia de extremar los recaudos, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día a medida que la intensidad del sol comience a acentuarse.

Se sabe de los peligros de la exposición al sol en pleno verano, en especial en las horas más críticas y sobre todo en el caso de las personas de alto riesgo, como niños o adultos.

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