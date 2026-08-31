Alerta en el AMBA por el índice UV, que ya trepó al nivel de riesgo 6: cómo sigue la progresión

Esta escalada continuará de manera sostenida hasta alcanzar su punto máximo hacia el solsticio de verano, período en el cual el ángulo llegará a los 78 grados, por lo que las autoridades sanitarias y los especialistas recuerdan la importancia de extremar los recaudos, utilizar protección solar adecuada y evitar la exposición prolongada en las horas centrales del día a medida que la intensidad del sol comience a acentuarse.