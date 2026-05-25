Alerta total por una niebla caliginosa que impedirá ver más allá de la otra cuadra en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuertes niebla en el AMBA. El fenómeno reducirá drásticamente la visibilidad en calles y aeropuertos.
Este lunes feriado comenzó con un escenario netamente otoñal en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Con mucho frío, alta humedad y ráfagas nulas, una densa niebla se apoderó de la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una severa advertencia para el AMBA por visibilidad reducida.
La densa neblina complicará los vuelos y accesos en el AMBA
Con humedades relativas superiores al 90% y temperaturas que descendieron hasta los 4 °C en los sectores más fríos del conurbano, las brumas se intensificaron fuertemente desde la madrugada. Este fenómeno meteorológico podría repetirse al menos hasta el próximo miércoles, convirtiéndose en el principal condicionante climático sobre la región metropolitana.
La compleja situación atmosférica ya genera vuelos demorados y cancelados, además de provocar condiciones sumamente delicadas para circular a primera hora en las autopistas y en los distintos accesos a la ciudad. La visibilidad se reduce de manera tan drástica y repentina en algunos sectores que resulta difícil ver con claridad.
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Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires
Para la jornada de este martes se espera que continúe el mismo patrón meteorológico, con mínimas de 8 °C y máximas de 17 °C, sumado a la formación de nuevos bancos de niebla durante el amanecer. El miércoles persistirá este ambiente sumamente húmedo y gris, con marcas térmicas oscilando entre los 10 °C y 16 °C y un viento del este que no logrará limpiar la humedad de superficie.
Hacia la segunda mitad de la semana se prevén condiciones bastante similares: nubosidad variable, tiempo fresco y ausencia total de precipitaciones. Durante el fin de semana las máximas podrían alcanzar los 19 °C, manteniendo un escenario estable y sin cambios importantes a la vista. Recién a comienzos de la próxima semana podría ingresar un frente de aire frío con ráfagas que modifique el panorama.
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