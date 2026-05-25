Alerta total por una niebla caliginosa que impedirá ver más allá de la otra cuadra en el AMBA

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Para la jornada de este martes se espera que continúe el mismo patrón meteorológico, con mínimas de 8 °C y máximas de 17 °C, sumado a la formación de nuevos bancos de niebla durante el amanecer. El miércoles persistirá este ambiente sumamente húmedo y gris, con marcas térmicas oscilando entre los 10 °C y 16 °C y un viento del este que no logrará limpiar la humedad de superficie.

Hacia la segunda mitad de la semana se prevén condiciones bastante similares: nubosidad variable, tiempo fresco y ausencia total de precipitaciones. Durante el fin de semana las máximas podrían alcanzar los 19 °C, manteniendo un escenario estable y sin cambios importantes a la vista. Recién a comienzos de la próxima semana podría ingresar un frente de aire frío con ráfagas que modifique el panorama.