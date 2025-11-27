Alerta por el arribo de tormentas fuertes hasta el domingo: todas las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de lluvias de variada intensidad que afectarán a gran parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este jueves que abarca la zona centro, este y oeste del país, afectando a siete provincias. Se estima que el fenómeno se prolongará hasta la mañana del domingo.
El este y sur de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe se verán afectadas durante la noche de este jueves por la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
El mismo alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional rige para varias zonas de Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza durante esta jornada.
En esas cuatro provincias, se desarrollarán tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diferente tamaño, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Las tormentas, que en algunas provincias como Mendoza comenzaron a formarse ayer con un alerta naranja, permanecerán en la zona centro-este del país hasta el domingo, según estima el organismo encargado del pronóstico del tiempo.
En este sentido, para el viernes rige un alerta amarillo que se mantendrá en las provincias cuyanas antes mencionadas, con la particularidad que durante este día podrían afectar también a todo el centro y norte de la provincia de Córdoba y parte del centro y oeste de Santa Fe.
Para el sábado, la advertencia se traslada únicamente al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que viene siendo afectada por tormentas de gran intensidad, provocando el anegamiento de campos y caminos rurales.
Las recomendaciones ante un alerta amarillo se basan en mantener precaución al circular y evitar salir en caso de que la tormenta se desarrolle con fuerte intensidad.
Las tormentas se producirán debido a la interacción de aire muy caluroso y húmedo, con una perturbación en niveles medios de la atmósfera.
Para este jueves rige incluso un alerta naranja por temperaturas extremas por calor para el este de Neuquén, noroeste de Río Negro oeste de La Pampa y temperaturas máximas que podrían llegar a los 37° en algunas provincias.
El nivel naranja significa que el fenómeno puede tener efecto moderado a alto en la salud. En este sentido, las altas temperaturas ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario