Alerta por el arribo de tormentas fuertes hasta el domingo: todas las zonas afectadas

En este sentido, para el viernes rige un alerta amarillo que se mantendrá en las provincias cuyanas antes mencionadas, con la particularidad que durante este día podrían afectar también a todo el centro y norte de la provincia de Córdoba y parte del centro y oeste de Santa Fe.

alerta viernes

Para el sábado, la advertencia se traslada únicamente al centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una zona que viene siendo afectada por tormentas de gran intensidad, provocando el anegamiento de campos y caminos rurales.

alerta sabado

Las recomendaciones ante un alerta amarillo se basan en mantener precaución al circular y evitar salir en caso de que la tormenta se desarrolle con fuerte intensidad.

Las tormentas se producirán debido a la interacción de aire muy caluroso y húmedo, con una perturbación en niveles medios de la atmósfera.

Para este jueves rige incluso un alerta naranja por temperaturas extremas por calor para el este de Neuquén, noroeste de Río Negro oeste de La Pampa y temperaturas máximas que podrían llegar a los 37° en algunas provincias.

El nivel naranja significa que el fenómeno puede tener efecto moderado a alto en la salud. En este sentido, las altas temperaturas ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.