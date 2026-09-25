Se adelantó el tormentón de tres días que traerá frío al AMBA
El pronóstico del tiempo confirmó que el tormentón llegará a Buenos Aires antes de lo previsto y provocará tres días de lluvias y un marcado descenso térmico.
El pronóstico del tiempo confirmó que tormentón comenzará este fin de semana. Tras un viernes templado, el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá una seguidilla de tres jornadas con precipitaciones persistentes, intensas ráfagas de viento y una posterior entrada de aire frío que derrumbará los termómetros.
Cuándo empieza el tormentón y el detalle día por día
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Las condiciones climáticas comenzarán a desmejorar durante la tarde del domingo 27 de septiembre. Si bien la jornada arrancará con cielo cubierto y una máxima de 19°C, las primeras lluvias débiles se harán presentes a partir de las 18:00 horas, acompañadas por ráfagas de viento del este de hasta 45 km/h.
La inestabilidad continuará afianzándose al inicio de la semana laboral:
- Lunes 28 de septiembre: se prevé un 70% de probabilidades de precipitaciones intermitentes, cielo mayormente cubierto, vientos regulares y una temperatura que oscilará entre los 14°C de mínima y los 18°C de máxima.
- Martes 29 de septiembre: será el momento más severo del temporal, con un 90% de probabilidades de lluvias, acumulados cercanos a los 2.4 mm y ráfagas intensas que alcanzarán los 64 km/h.
- Miércoles 30 de septiembre: cesará el mal tiempo y se sentirá la llegada del aire frío, dejando una jornada soleada pero con una mínima invernal de apenas 9°C.
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