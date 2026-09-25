Se adelantó el tormentón de tres días que traerá frío al AMBA

Las condiciones climáticas comenzarán a desmejorar durante la tarde del domingo 27 de septiembre. Si bien la jornada arrancará con cielo cubierto y una máxima de 19°C, las primeras lluvias débiles se harán presentes a partir de las 18:00 horas, acompañadas por ráfagas de viento del este de hasta 45 km/h.