A qué hora llega el tormentón que volverá a traer frío y humedad pringosa en el AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un fuerte tormentón para esta semana. Conocé a qué hora llegan las precipitaciones y cómo seguirá el tiempo en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un cambio drástico en las condiciones del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tras unas jornadas agradables, se espera el regreso de un fuerte tormentón que afectará a toda la región, marcando el retorno del aire frío y la alta humedad.
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A qué hora empieza el tormentón y cómo sigue la semana
De acuerdo con el pronóstico extendido, el mal tiempo se concentrará a mediados de la semana, desencadenando un fuerte descenso de las temperaturas para los días posteriores en el AMBA. El detalle cronológico anticipa las siguientes condiciones:
- Miércoles 7 de octubre:
- La inestabilidad comenzará hacia las 11:00 de la mañana, momento en el que se desatará la tormenta con ráfagas de viento del este de hasta 50 km/h.
- El pico máximo de precipitaciones se registrará a las 14:00, con lluvias fuertes y un acumulado horario de 5.5 mm.
- Las precipitaciones débiles continuarán hasta la noche, totalizando unos 15 mm en la jornada con una máxima que no superará los 18°C.
- Jueves 8 y viernes 9 de octubre:
- Las temperaturas sufrirán un marcado descenso, con marcas térmicas que oscilarán apenas entre los 13°C y los 18°C.
- El cielo permanecerá mayormente cubierto, manteniendo el ambiente netamente fresco y húmedo.
- El viernes volverán las lluvias débiles, presentando un 70% de probabilidad de precipitaciones.
- Sábado 10 y domingo 11 de octubre:
- El fin de semana arrancará inestable, con lluvias débiles durante el sábado y una temperatura máxima de 17°C.
- Recién el domingo comenzarán a mejorar las condiciones generales, presentando un cielo parcialmente nuboso y una mínima fría de 12°C.
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