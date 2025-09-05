Alerta por frío extremo en Buenos Aires: una por una las ciudades que tendrán temperaturas bajo cero

Todas estas ciudades tuvieron o tendrán durante el transcurso de este viernes 5 de septiembre, temperaturas mínimas bajo cero.

Las recomendaciones que brinda el SMN para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

El pronóstico del tiempo en el AMBA

calefaccion hogar Frío polar: cómo calefaccionar las casas.

El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.

El organismo espera que el repunte comience el lunes, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con marcas térmicas estimadas entre 8 y 17 grados.