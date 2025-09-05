Alerta por frío extremo en Buenos Aires: una por una las ciudades que tendrán temperaturas bajo cero
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por frío extremo. Cómo seguirá el tiempo en el AMBA.
Este viernes 5 de septiembre de 2025 hay 13 ciudades de la provincia de Buenos Aires que están bajo alerta amarilla por frío extremo, algo que se mantendrá durante todo el fin de semana según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la zona del AMBA seguirán las marcas térmicas bajas y el fin de semana podría entrar bajo alerta amarilla por frío extremo, según indican los especialistas del tiempo.
Frío extremo en Buenos Aires: el informe del SMN
Una zona importante de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por temperaturas extremas por frío: las ciudades afectadas son Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto.
Todas estas ciudades tuvieron o tendrán durante el transcurso de este viernes 5 de septiembre, temperaturas mínimas bajo cero.
Las recomendaciones que brinda el SMN para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.
El pronóstico del tiempo en el AMBA
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
El organismo espera que el repunte comience el lunes, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con marcas térmicas estimadas entre 8 y 17 grados.
