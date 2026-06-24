Alerta por frío y temperaturas cercanas a 0 grados en Buenos Aires: dónde puede caer nieve

Qué significa la alerta nivel amarillo por frío y cuáles son los riesgos

De acuerdo con los parámetros del SMN, el nivel de alerta amarillo establece que las temperaturas extremas pueden tener un "efecto leve a moderado en la salud" de la población general.

Sin embargo, el organismo advierte que estas condiciones meteorológicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo". Entre los sectores más vulnerables a estas olas de frío se encuentran:

Niños y niñas de corta edad.

Personas mayores de 65 años.

Ciudadanos con enfermedades crónicas (principalmente respiratorias o cardiovasculares).

El pronóstico para este miércoles en el AMBA

En lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las condiciones para este miércoles 24 de junio seguirán siendo rigurosas. De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y una marcada amplitud térmica que irá desde una mínima de apenas 2°C hasta una máxima que no superará los 11°C.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar el abrigo, evitar la exposición prolongada al aire libre de manera innecesaria, mantener los ambientes ventilados de forma segura si se utilizan artefactos a gas y calefaccionar las viviendas con precaución para evitar accidentes.

Qué condiciones deben darse para la nieve en Buenos Aires

Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas: