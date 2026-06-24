Alerta por frío y temperaturas cercanas a 0 grados en Buenos Aires: dónde puede caer nieve
Se caen las temperaturas y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por frío extremo para el AMBA y otras 16 provincias.
El invierno se hace sentir con fuerza en la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por frío extremo que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y como siempre, crece la expectativa por la posibilidad de que llegue una inusual caída de nieve.
El aviso se extiende por una enorme porción del mapa nacional, abarcando el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, así como a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa, San Juan y Mendoza.
El fenómeno está asociado al ingreso de una masa de aire de origen polar que mantiene las marcas térmicas en niveles muy bajos, con registros que en varias localidades se ubican cerca o por debajo de los cero grados.
Qué significa la alerta nivel amarillo por frío y cuáles son los riesgos
De acuerdo con los parámetros del SMN, el nivel de alerta amarillo establece que las temperaturas extremas pueden tener un "efecto leve a moderado en la salud" de la población general.
Sin embargo, el organismo advierte que estas condiciones meteorológicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo". Entre los sectores más vulnerables a estas olas de frío se encuentran:
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Niños y niñas de corta edad.
Personas mayores de 65 años.
Ciudadanos con enfermedades crónicas (principalmente respiratorias o cardiovasculares).
El pronóstico para este miércoles en el AMBA
En lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las condiciones para este miércoles 24 de junio seguirán siendo rigurosas. De acuerdo con el pronóstico del SMN, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos leves y una marcada amplitud térmica que irá desde una mínima de apenas 2°C hasta una máxima que no superará los 11°C.
Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar el abrigo, evitar la exposición prolongada al aire libre de manera innecesaria, mantener los ambientes ventilados de forma segura si se utilizan artefactos a gas y calefaccionar las viviendas con precaución para evitar accidentes.
Qué condiciones deben darse para la nieve en Buenos Aires
Para que los copos blancos lleguen a la superficie, no alcanza solamente con que el pronóstico indique que hace mucho frío. Se deben alinear tres variables meteorológicas estrictas:
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Aire muy frío: Una masa de aire polar debe ingresar y mantenerse sumamente estable en todos los niveles de la atmósfera.
Precipitaciones: Tiene que haber suficiente humedad en el ambiente para poder generar nubes y precipitaciones constantes.
Temperatura en superficie: Al nivel del suelo, la temperatura debe marcar cerca de los 0°C o menos, permitiendo que el copo no se derrita antes de tocar la tierra.
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