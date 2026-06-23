Alerta por fuerte ola polar en Argentina: cuándo será el día más frío del año y en qué zonas

"Los acumulados podrían ser superados en forma puntual. A su vez, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia, principalmente en las zonas de meseta", informaron desde el SMN.

El jueves 25 de junio sólo tiene un pronóstico del tiempo con alerta amarillo por vientos en Costa de Deseado, Santa Cruz, sobre el Mar Argentino.

También el centro y norte del país atravesarán una semana sin lluvias pero con heladas generalizadas y temperaturas mínimas que valieron un alerta amarillo para Mendoza, San Juan, La Rioja, el sur de Jujuy, el norte de Salta, todo Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos; la mayor parte de Córdoba y de La Pampa, y la mitad este de Santiago del Estero.

mapa_temp_extremas

También el norte de la provincia de Buenos Aires y toda la Capital Federal estarán por el suelo esta semana: para el miércoles se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 11.

El jueves y viernes de esta semana habrá temperaturas de 13 grados o menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y recién el sábado la medición máxima llegaría a 16 grados con viento del este, ¿un anuncio de lluvia?

La llegada de un nuevo pulso de aire frío mantendrá baja la medición de temperatura a comienzos de la próxima semana, así que el invierno tendrá tiempo de sobra para hacerse notar.