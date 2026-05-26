Cortes en autopistas porteñas este martes y miércoles: a qué hora y cuáles son las zonas afectadas

Avenida 27 de Febrero hacia la AU7 Cámpora (Apto para tránsito pesado).

Avenida Roca (Apto para tránsito pesado).

Andarivel de las avenidas Alberdi - Bruix - Directorio / San Juan.

Distribuidor de la Autopista Perito Moreno.

Cierre de la AU Illia (Sentido Norte), Cantilo y Paseo del Bajo (Mano Norte)

Entre las 22:00 y las 05:00 horas del miércoles, se interrumpirá el paso por pruebas de carga sobre la nueva estructura del Puente Labruna. El operativo incluirá el cierre de los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz (a la altura de Parque Norte).

Desvíos para tránsito liviano: Desviarse obligatoriamente hacia las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador. Para acceder a Aeroparque, se deberá ingresar exclusivamente por la Avenida Sarmiento.

Desvíos para tránsito pesado (Paseo del Bajo): Se cortará desde el enlace con las autopistas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo. Los camiones deberán bajar hacia la Avenida Costanera y reincorporarse a Cantilo en el acceso ubicado pasando el Puente Labruna.

Esquema para la noche del miércoles (A partir de las 22:00 hs)Corte total en la Autopista Dellepiane (Sentido a General Paz / Ezeiza)

El corte por obras de mejoras se trasladará a la mano contraria, interrumpiendo el paso por completo a la altura de la Avenida Escalada.

Desvíos sugeridos: Todo el flujo vehicular será desviado en Escalada hacia la colectora. Para evitar la zona de obra, quienes circulen por la AU 25 de Mayo disponen de las siguientes rutas alternativas:

AU Perito Moreno - Avenida General Paz - Autopista Riccheri.

Empalme con AU7 Cámpora - Avenida Roca - Avenida General Paz - Autopista Riccheri.

Red de tránsito vecinal: Avenida Independencia - Avenida Alberdi - Avenida General Paz - Autopista Riccheri.

Cierre del Paseo del Bajo (Sentido Sur / La Plata)

Se procederá al cierre total de la traza a la altura del barrio de Retiro debido a tareas de calibración en los sistemas de tecnología inteligente de tránsito.

Desvíos para tránsito pesado: Los camiones y micros de larga distancia serán desviados hacia el eje de las avenidas Madero y Huergo, pudiendo retomar la autopista en las rampas de acceso ubicadas pasando la Avenida San Juan.