Susto en Parque Chacabuco por una intoxicación masiva con monóxido de carbono
Al menos siete personas fueron atendidos por el SAME y derivados a hospitales.
El barrio porteño de Parque Chacabuco se mantiene en alerta por una fuga de monóxido de carbono, varios personas, entre ellas menores, resultaron intoxicados en una vivienda y personal de Metrogas trabaja en el lugar.
El hecho ocurrió en la noche del miércoles en la calle Dávila al 970, entre Primera Junta y Coronel Casimiro Recuero y el operativo concluyó este jueves, pasadas las cinco de la mañana.
En el lugar hubo procedimiento por parte del SAME, que atendió con seis móviles a siete personas, dos mayores, de 40 años, y cinco menores, de 15, 3 y 2.
Todos fueron trasladados a diversos hospitales: cuatro al Hospital Durand, uno al Penna y dos de Piñero, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
“Los pacientes que trasladados tenían el diagnóstico de Intoxicación por monóxido de carbono”, detallaron.
En el lugar continúa el trabajo de técnicos de Metrogas que realizan peritajes por orden de la Justicia para saber qué artefacto genera mala combustión.
¿Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono?
Es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas. Por eso fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactosy además:
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Mantener los ambientes bien ventilados
Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa.
No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.
No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.
El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.
No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.
Algunos indicios que nos pueden hacer sospechar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:
- Coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas
- Aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación o alrededor de ellos.
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