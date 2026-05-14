Susto en Parque Chacabuco por una intoxicación masiva con monóxido de carbono

En el lugar continúa el trabajo de técnicos de Metrogas que realizan peritajes por orden de la Justicia para saber qué artefacto genera mala combustión.

¿Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono?

Es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas. Por eso fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactosy además:

Mantener los ambientes bien ventilados

Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa.

No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.

No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.

Algunos indicios que nos pueden hacer sospechar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente: