Alerta por lluvias intensas: prevén más de 150 mm acumulados en distintas zonas del país
Meteored alerta por lluvias y tormentas fuertes en NEA y Litoral con más de 150 mm acumulados y posible avance hacia Buenos Aires desde el martes.
La semana comienza con condiciones meteorológicas adversas en gran parte del norte argentino, especialmente en la región del NEA y el Litoral, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes a severas.
Durante el domingo ya se registraron tormentas destacadas en el norte del país, con alerta de nivel naranja en el este de Formosa por fenómenos severos que incluyeron ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados puntuales cercanos a los 100 mm.
Según Meteored Argentina, entre el lunes 13 y el martes 14 se intensificará la actividad, con eventos que podrían dejar más de 150 mm de lluvia acumulada en distintas localidades. Incluso, algunos modelos meteorológicos estiman valores superiores en zonas puntuales.
Lluvias intensas en el NEA y Litoral
El modelo GFS ubica a Corrientes, el este de Chaco y de Formosa como las áreas más afectadas, mientras que el modelo europeo ECMWF extiende las lluvias intensas hacia el norte de Santa Fe y Entre Ríos, donde podrían alcanzarse hasta 200 mm hasta el miércoles 15. Frente a este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los alertas del Servicio Meteorológico Nacional, ante la posibilidad de tormentas con ráfagas y caída de granizo.
En la región Pampeana, en tanto, el tiempo se mantendrá más estable en el inicio de la semana, con temperaturas frescas a templadas. En el AMBA se esperan mínimas de entre 17 °C y 20 °C y máximas de entre 22 °C y 25 °C.
Sin embargo, hacia el final del martes 14 comenzará a aumentar la inestabilidad en Buenos Aires, con lluvias de variada intensidad entre el miércoles 15 y la mañana del jueves 16, dejando acumulados de entre 30 mm y 50 mm, con mejoras temporarias. En la Patagonia también se prevé un inicio de semana con condiciones adversas, marcado por fuertes vientos con ráfagas de entre 90 km/h y 100 km/h en el centro y sur de la región.
Además, durante el martes se esperan lluvias intensas en zonas cordilleranas del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, con acumulados que podrían superar los 20 mm, y no se descartan nevadas en sectores elevados.
El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso térmico, con temperaturas que podrían llegar a los -6 °C en el oeste de Chubut, mientras que en otras localidades como Trelew se esperan máximas superiores a los 27 °C en la misma jornada.
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