Alerta por lluvias intensas: prevén más de 150 mm acumulados en distintas zonas del país

Sin embargo, hacia el final del martes 14 comenzará a aumentar la inestabilidad en Buenos Aires, con lluvias de variada intensidad entre el miércoles 15 y la mañana del jueves 16, dejando acumulados de entre 30 mm y 50 mm, con mejoras temporarias. En la Patagonia también se prevé un inicio de semana con condiciones adversas, marcado por fuertes vientos con ráfagas de entre 90 km/h y 100 km/h en el centro y sur de la región.

Además, durante el martes se esperan lluvias intensas en zonas cordilleranas del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut, con acumulados que podrían superar los 20 mm, y no se descartan nevadas en sectores elevados.

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El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso térmico, con temperaturas que podrían llegar a los -6 °C en el oeste de Chubut, mientras que en otras localidades como Trelew se esperan máximas superiores a los 27 °C en la misma jornada.