Alerta meteorológica por fuertes tormentas sacude a seis provincias: el informe para este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó intensas precipitaciones para este sábado en varios territorios argentinos. Todos los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este sábado 11 de abril que afecta a seis provincias con tormentas de variada intensidad.
Se esperan lluvias intensas en periodos cortos y ráfagas de viento fuertes. Las autoridades instan a la ciudadanía a permanecer en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales.
Alerta amarilla por tormentas para 6 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Córdoba.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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