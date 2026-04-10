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Alerta meteorológica por fuertes tormentas sacude a seis provincias: el informe para este sábado

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó intensas precipitaciones para este sábado en varios territorios argentinos. Todos los detalles.

Alerta meteorológica por fuertes tormentas sacude a seis provincias: el informe para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este sábado 11 de abril que afecta a seis provincias con tormentas de variada intensidad.

Se esperan lluvias intensas en periodos cortos y ráfagas de viento fuertes. Las autoridades instan a la ciudadanía a permanecer en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales.

lluvia tormenta

Alerta amarilla por tormentas para 6 provincias

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este sábado son Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis y Córdoba.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

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Recomendaciones del SMN ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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