Alerta meteorológica por lluvias fuertes sacude hoy martes a Buenos Aires: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este martes por lluvias fuertes en diversas zonas del país.
La nueva semana continúa con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por lluvias fuertes, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 21 de abril a zonas de toda la provincia de Buenos Aires a excepción del AMBA. En algunas, el aviso subía al nivel naranja.
En detalle, la advertencia por fuertes precipitaciones también alcanzaba a zonas de la vecina provincia de La Pampa.
Qué dice el alerta por lluvias fuertes
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.
Para zonas con alerta naranja, el reporte indica que el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cómo sigue el clima en el AMBA
La condiciones inestables del clima se mantienen este martes en la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y podrían registrarse nuevas lluvias y hasta tormentas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.
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