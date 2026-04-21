Alerta meteorológica por lluvias fuertes sacude hoy martes a Buenos Aires: las zonas afectadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

Para zonas con alerta naranja, el reporte indica que el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo sigue el clima en el AMBA

La condiciones inestables del clima se mantienen este martes en la continuidad de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y podrían registrarse nuevas lluvias y hasta tormentas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.